Plot twist: Curso de Residência amplia vagas e volta a ter 12 representantes

Aprovados da Ufop e da UFV se juntam ao time de dez alunos anunciados na última segunda-feira (28). Temporada de 2025 vai discutir impactos das emergências climáticas

Hugo Dadalto Estagiário - Comunicação Institucional / [email protected]

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 14:46

Nos círculos: Larissa Fontes e Pedro Paulo Rocha. Abaixo, da esquerda para a direita: Alberto Margon; Alice Trindade; Ana Muniz; Gustavo Domingos; João Pimassoni; Kayc Keven; Mayhan Araujo; Renam Henrique Linhares; Samara Ramos e Sara Ohnesorge Crédito: reprodução

No ano em que as emergências climáticas são o tema central do Curso de Residência em Jornalismo, a temperatura promete subir entre os alunos do projeto, promovido pela Rede Gazeta. Anunciados na última segunda-feira (28), os 10 selecionados passam a ser, a partir desta sexta (01), doze. A organização do curso anunciou a ampliação das vagas, trazendo para a turma dois novos nomes, ambos oriundos do curso de Jornalismo, vindos da Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e da Universidade Federal de Viçosa (UFV). >

Pedro Paulo Rocha é paulista, tem 23 anos, e formou-se na Ufop em 2024. Com experiência em Marketing Digital e tráfego pago, o jornalista diz que quer produzir "conteúdo que informe e transforme, com ética, criatividade e responsabilidade". Mineira de Viçosa, Larissa Fontes, 22 anos, está no último período da graduação, e embarca para Vitória para sua primeira experiência fora da cidade natal. "Encaro mudanças como aprendizado. Quero crescer junto com o time, entender o dia a dia de uma redação profissional e entregar o melhor do meu trabalho, com responsabilidade e escuta", conta. >

O coordenador do Curso de Residência, Eduardo Fachetti, destaca o alto nível do processo seletivo como fator fundamental para que, após cinco anos, as vagas do projeto voltassem a ser ampliadas. "Entrevistamos 28 finalistas e a escolha dos residentes de 2025 foi muito difícil. Ponderamos detalhes do currículo, das experiências, e tínhamos diante da banca de avaliação excelentes opções. Mesmo após o anúncio dos 10 selecionados, ficamos com a sensação de que poderíamos ir além. Acreditamos que a chegada de Pedro e de Larissa ao grupo tornará essa turma ainda mais forte", pontua. >

Também integrante da banca avaliadora, o gerente de Recursos Humanos da Rede Gazeta, Matheus Medeiros, reforça o compromisso com a análise técnica dos candidatos e o potencial individual de cada um dos - agora - 12 residentes como algo determinante: "O programa é sério e atento aos talentos que aparecem. Fizemos uma seleção inicial mas tínhamos a sensação de que alguém, ou alguma característica, tinha ficado de fora. E quando esse sentimento aparece, o melhor caminho é ampliar e apostar no potencial que essa edição tem". >

>

O 28º Curso de Residência em Jornalismo terá sua aula inaugural no dia 13 de agosto, na Rede Gazeta. A edição deste ano tem o patrocínio da Assembleia Legislativa do ES (Ales), da Ecovias e da Suzano. >

Confira agora a lista atualizada dos residentes de 2025

Alberto Margon - Jornalismo, Ufes >

Alice Trindade - Jornalismo, UFSJ>

Ana Muniz - Jornalismo, UFSC>

Gustavo Domingos - Jornalismo, Ufes>

João Pimassoni - Jornalismo, Faesa>

Kayc Keven - Jornalismo, UFSJ>

Larissa Fontes - Jornalismo, UFV>

Mayhan Araujo - Rádio, TV e Internet, Uesc>

Pedro Paulo Rocha - Jornalismo, Ufop>

Renam Henrique Linhares - Jornalismo, Ufes>

Samara Ramos - Jornalismo, UFV>

Sara Ohnesorge - Jornalismo, Ufes>

