Mariana Gotardo é a nova editora de conteúdo do Curso de Residência da Rede Gazeta

Egressa da turma de 2001, jornalista retorna ao Espírito Santo para liderar a formação da nova geração de residentes

Hugo Dadalto Estagiário - Comunicação Institucional / [email protected]

Publicado em 30 de julho de 2025 às 13:23

Mariana Gotardo Crédito: Rede Gazeta

Com mais de 20 anos de experiência no jornalismo e uma trajetória que começou na própria Rede Gazeta, Mariana Gotardo assume, a partir de agosto, a editoria de conteúdo do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A jornalista, que estava radicada na Austrália, retorna ao Brasil para coordenar a formação de dez novos residentes nos veículos da empresa. >

Capixaba de Vila Velha, Mariana participou da turma de 2001 do curso e ocupou a vaga de produtora na TV Gazeta no ano seguinte. Morando no exterior há mais de uma década, ela atuou em veículos como a SBS, emissora pública australiana que produz conteúdo jornalístico em mais de 60 idiomas.>

Mariana substitui Andréia Pegoretti, que deixou a função neste ano para atuar em Brasília. Para ela, o retorno à Gazeta representa mais que um novo capítulo profissional: é também um reencontro com as origens.>

Confira uma entrevista ping-pong com a nova editora!

Qual a sensação de retornar à Rede Gazeta depois de ter vivido fora do Brasil?>

R: A sensação de retornar agora à Rede Gazeta é como de uma volta às origens, ao começo da minha carreira, mas num novo contexto. São mais de 20 anos entre a primeira experiência e o regresso. Eu sou outra Mariana e a Gazeta também deve estar bem diferente.>

O que te motivou a retornar para o Brasil?>

R: Eu estou indo para o Brasil temporariamente, mas por um período mais longo do que as habituais férias. Serão pouco mais de quatro meses, e eu nunca fiquei tanto tempo aí depois que vim para a Austrália, 10 anos atrás. Então estou muito animada e empolgada para essa temporada mais longa “em casa”.>

Durante a temporada fora do BR e do ES, o que você mais sentiu saudade?>

R: Da família, dos amigos, da moqueca capixaba, da torta capixaba, da comida da minha mãe, de ouvir música com meu pai, das praias. De ouvir as pessoas falando “pocar”, “taruíra”, “vou pro rock”.>

Você já teve a experiência de ser uma residente no Curso de Residência da Rede. Para você, como é estar do outro lado agora como editora de conteúdo?>

R: Ter estado do outro lado me faz ter uma ideia de como os estudantes se sentem, as expectativas que têm com relação ao Curso e a “sede” de aprender. Eu espero poder contribuir para que cada estudante desenvolva suas melhores habilidades e que o conteúdo entregue seja criativo, verdadeiro e informativo. Com certeza eu vou aprender muito com eles também. Não vejo a hora!>

Por que mergulhar nessa experiência como editora de Conteúdo da Residência?>

R: Eu já tinha vontade de passar um período mais longo no Brasil, perto da família. Quando vi a vaga anunciada no LinkedIn, pensei: por que não? Coincidiu com o fim de um contrato de trabalho aqui e a conclusão de um curso que eu estava fazendo. Achei que era uma ótima oportunidade e resolvi me candidatar à vaga. Acabou dando certo. E o fato de eu, lá atrás, ter sido aluna no Curso de Residência, me faz ter um apreço muito grande por esse projeto. Vai ser uma honra voltar agora como editora de conteúdo de uma iniciativa que é tão importante para tantos recém-formados. Para mim o curso de residência foi um grande acontecimento na minha vida.>

Complete a frase: voltar para a Gazeta é como...>

R: ....Voltar às origens, mas com um toque de novidade, o que é ótimo. Eu amo novos desafios, novos ambientes, e nesse caso tem um toque de nostalgia, o que me faz de certa forma>

