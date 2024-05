Linhares

Alunos de escola do ES aprendem História com óculos de realidade virtual

Ferramenta tem os alunos a aprenderem mais os conteúdos, como também tem deixado eles mais familiarizados com o uso das tecnologias

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Você já imaginou como seria um campo de concentração utilizado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial? E como eram as armaduras utilizadas pelos soldados romanos? Para os alunos da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Emir de Macedo Gomes, localizada no bairro Shell, em Linhares, no Norte capixaba, explorar esses e outros cenários históricos se tornou possível por meio do uso dos óculos de realidade virtual (VR).

O aparelho começou a ser utilizado neste ano pela escola e tem deixado o processo de aprendizagem dos estudantes mais prazeroso. Durante as aulas da disciplina de História, com o óculos nos olhos, eles conseguem imergir em eventos e processos históricos importantes. É o caso do Wagner Suzano, estudante da instituição, que conseguiu "presenciar" um campo de concentração nazista por meio da tecnologia.

"Acho muito interessante saber como Hitler tratava essas pessoas naquela época. A ferramenta vai proporcionar grandes experiências aqui na escola [...], ela deixa tudo mais interessante e divertido, porque a gente tá ali, presenciando e vendo como era [...]. Ela imerge a gente na história", disse o estudante.

O uso dos óculos de realidade virtual não apenas tem ajudado os alunos a aprenderem mais os conteúdos, como também tem deixado eles mais familiarizados com o uso das tecnologias. Segundo Jordano Viçose, professor de história da escola, a ferramenta é um estímulo para que os estudantes tenham uma aprendizagem mais significativa.

"Como eles são jovens e já nasceram na época dessas novas tecnologias, eles têm uma adesão muito rápido e ficam satisfeitos. Esses cenários históricos os quais se pode imergir por meio do óculos, é uma forma do aluno se sentir parte do processo que eles está observando [...], traz a possibilidade do estudante se sentir parte desse passado, dessa história", pontuou o professor.

Com informações da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta

