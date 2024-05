São Mateus

Geogebra: conheça app que facilita ensino da matemática em escola do ES

Software foi inserido dentro das salas de aula pela professora Gilmara Pandolfi; objetivo é facilitar o ensino da álgebra e da geometria, com muita prática

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Há quem diga que a matemática é um "bicho de sete cabeças". Mas para os alunos do Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Marita Motta Santos, localizada na cidade de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, aprender a matemática se tornou sinônimo de prazer e interação.

Tudo começou quando a professora de matemática Gilmara Pandolfi trouxe para dentro da sala de aula um aplicativo chamado "Geogebra". O objetivo principal do software é facilitar o ensino da álgebra e da geometria, com muita prática.

Dessa forma, por meio dos chromebooks disponíveis na escola e com o apoio da professora, os alunos conhecem a ferramenta, manuseiam a barra do aplicativo e têm acesso às informações básicas, como o que é uma reta, uma semi-reta, um ponto, e assim por diante.

O software já era utilizado por Gilmara há cerca de 15 anos, para preparação e estudo da matemática. Com os computadores oferecidos pela escola aos alunos, a ideia foi unificar as possibilidades de tecnologia e aprendizado. O resultado não poderia ser outro: estudantes mais interessados e envolvidos com a matemática.

O aprendizado deles [dos alunos] fica mais prazeroso, dinâmico e interativo. Com o aplicativo, eles conseguem manipular e enxergar como a geometria pode ser vista no nosso dia a dia Gilmara Pandolfi • Professora de matemática na CEEFMTI Marita Motta Santos

O ensino da matemática utilizando a tecnologia já era uma prática adotada pela CEEFMTI Marita Motta Santos há mais de um ano. Devido aos bons resultados, o Geogebra foi inserido no programa Escola do Futuro, do Governo do Estado.

"Como a matemática é um componente curricular que a gente percebe que há grande dificuldade dos estudantes, a tecnologia veio para somar e fazer com que eles descompliquem a matéria. Neste ano, por causa do programa Escola do Futuro, o aplicativo foi ainda mais potencializado [...]. Nós conseguimos perceber, em nossos simulados, que a gente tem alcançado melhorias no aprendizado da matemática", disse Bruna Bonomo, diretora da escola.

Alunos do CEEFMTI Marita Motta Santos, em São Mateus, aprendem álgebra e geometria por meio do app chamado "Geogebra". (Raphael Verly)

A melhoria é comprovada pelos alunos. É o caso da Arezza Morais, estudante do 9º ano da escola.

"A Geogebra é uma ferramenta que ajuda muita a gente em atividades de sala quanto em provas externas. Conseguimos visualizar os sólidos, as nomenclaturas, e ter uma visão maior da matemática, porque antes a nossa matemática era muito rasa. A professora Gilmara mostrou para a gente e hoje conseguimos aprender melhor", finalizou a aluna.

Com informações da repórter Rosi Bredofw, da TV Gazeta

