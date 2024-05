Enem 2024: saiba como consultar o resultado do pedido de isenção

Quem teve o pedido negado pode entrar com recurso até sexta-feira (17); inscrições para o exame terão início no dia 27 de maio

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, na noite de segunda-feira (13), o resultado dos pedidos de isenção da taxa de inscrição, no valor de R$ 85, do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024.

Quem teve o pedido de isenção recusado ainda pode entrar com recurso até sexta-feira (17), também na Página do Participante . O candidato deve anexar documentos que comprovem seu direito ao não pagamento da taxa de inscrição. O resultado sobre o recurso será divulgado até o dia 24 de maio.

As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro e as inscrições devem ser feitas pela por meio da Página do Participante de 27 de maio a 7 de junho. O Inep também divulgou os resultados das justificativas de ausência – quem era isento da taxa no Enem 2023 e não compareceu aos dois dias de prova precisava justificar a falta para poder participar da edição de 2024 de forma gratuita novamente.