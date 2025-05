Universidade apura caso

Aluno da Ufes denuncia que encontrou pano em purê de cará servido no RU

Estudante relata que fato ocorreu durante o jantar na última terça-feira (29) no Restaurante Universitário de Goiabeiras; Ufes afirma que iniciou procedimentos de investigação

Publicado em 30 de abril de 2025 às 10:41

Um estudante da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) denunciou, por meio do Instagram e à própria instituição, ter encontrado um pano na comida servida no Restaurante Universitário (RU) do campus Goiabeiras, em Vitória. O incidente teria ocorrido durante o jantar da última terça-feira (29), quando o aluno se serviu de purê de cará. >

O estudante relatou na publicação que, enquanto comia, percebeu que havia uma parte “fibrosa” no alimento e chegou a pensar que seria uma característica do cará, mas percebeu que, na verdade, era um pano que estava no meio da refeição. >

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes disse que a equipe de nutrição responsável pelo jantar no RU recebeu a reclamação e o alimento foi descartado. A universidade afirmou que foram iniciados os procedimentos para investigação do caso, incluindo o rastreamento dos ingredientes e revisão dos protocolos operacionais.>

Por fim, o DGR ressaltou que todos os procedimentos relacionados à produção das refeições seguem rigorosamente as normas estabelecidas para serviços de alimentação coletiva. Informou ainda que o restaurante conta com videomonitoramento das áreas de preparação das refeições e equipe de supervisão constante e in loco. “Essas medidas têm como principal objetivo garantir a segurança alimentar dos usuários do restaurante, assegurando não apenas uma alimentação balanceada e de qualidade, mas também a preservação da saúde de todos.”, destacou a diretoria, em comunicado.>

Não é a primeira vez que a alimentação servida no RU da Ufes é alvo de reclamação dos alunos. Em 2023, estudantes já relataram terem encontrado larva e pedra em pratos servidos na universidade. Já em 2022, larvas foram achadas em marmitas fornecidas aos universitários. Na ocasião, a Ufes reincidiu o contrato com a empresa fornecedora da alimentação. >

Nota da Ufes na íntegra "A Diretoria de Gestão de Restaurantes (DGR) da Ufes informa que a equipe de nutrição responsável pelo jantar no RU de Goiabeiras recebeu reclamação de um usuário sobre a presença de um elemento estranho presente em seu prato. Diante disso, imediatamente o alimento foi descartado e foram iniciados os procedimentos de investigação para rastreamento e revisão dos procedimentos operacionais.

A DGR ressalta que todos os procedimentos relacionados à produção das refeições seguem rigorosamente as normas estabelecidas para serviços de alimentação coletiva. Além disso, o restaurante conta com videomonitoramento das áreas de preparação das refeições e equipe de supervisão constante e in loco.

Essas medidas têm como principal objetivo garantir a segurança alimentar dos usuários do restaurante, assegurando não apenas uma alimentação balanceada e de qualidade, mas também a preservação da saúde de todos."

