Recall de Marcas 2021: veja vencedoras no segmento "loja de eletrodomésticos"

As Casas Bahia têm mais de 60 anos de atuação no mercado nacional. A rede comercializa eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utilidades domésticas. A marca é administrada pela Via Varejo, companhia com ações negociadas na BMFBovespa. A sede administrativa está localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A empresa tem atualmente cerca de 50 mil funcionários em 750 lojas distribuídas por 20 Estados.

A Ricardo Eletro surgiu em 1989, na cidade mineira de Divinópolis. A marca expandiu para o interior do Estado, chegando em Belo Horizonte 10 anos depois. A primeira expansão para fora de Minas Gerais aconteceu em 2002, com a abertura de lojas no Espírito Santo. Em 2020, a empresa fechou todas as lojas físicas, anunciando que passaria a atuar somente no e-commerce.