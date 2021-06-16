Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recall de Marcas 2021

Rede capixaba na terra do descobrimento e dos negócios

Sipolatti quer abrir mais sete filiais no sul da Bahia até o fim do ano. Empresa também ampliou Centro de Distribuição

Publicado em 

16 jun 2021 às 00:18

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 00:18

Sipolatti
Empresa investiu na amplliação do Centro de Distribuição para melhorar a logística da entrega de produtos Crédito: Sipolatti/Divulgação
Em um segundo ano de pandemia, com cenário econômico adverso, a Sipolatti, uma das maiores redes varejistas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, informática e celular do Espírito Santo, aposta no crescimento e celebra a abertura de lojas, com expansão da empresa para o sul da Bahia. Para atender à grande demanda dos consumidores advindos do digital e para melhorar a logística da entrega de produtos, a empresa investiu na ampliação do seu Centro de Distribuição (CD), em Viana.
Em 2020, a rede inaugurou quatro lojas – em Teixeira de Freitas, Itamaraju, Eunápolis e Porto Seguro – e vem trabalhando para abrir mais sete filiais na Bahia até o fim do ano. Ao todo, são 42 unidades, sendo 38 no Espírito Santo. Na área logística, há um novo CD com capacidade de entrega em até 24 horas para consumidores da Grande Vitória.
“Estamos no caminho da continuidade e melhoria constante, buscando sermos os melhores e maiores. Durante a pandemia, tivemos muitos desafios. Encontramos soluções rápidas e viáveis. Percebemos oportunidade para expansão. Dobramos o tamanho do CD e aumentamos nossa capacidade logística, tanto para a venda física quanto para a digital. No segundo semestre, queremos avançar nesse cenário. Estamos nos organizando e investindo em plataformas e marketplace”, disse o diretor executivo Cláudio Sipolatti.
Sipolatti - diretor executivo Cláudio Sipolatti
 Cláudio Sipolatti frisa que a empresa está no caminho da melhoria constante Crédito: Sipolatti/Divulgação
A empresa também comemora outra conquista relevante: vencedora do Recall de Marcas Rede Gazeta, pelo quarto ano consecutivo, nas categorias “Loja de Eletrodomésticos” e “Loja de Móveis”. “Esses títulos reforçam o nosso compromisso com os clientes, colaboradores e fornecedores. Buscamos muito valorizar os clientes, sempre procurando maneiras para satisfazer e atender melhor suas demandas”, afirmou Sipolatti.
A empresa completa 61 anos de história neste mês de junho, com diversas promoções para os clientes, que ainda podem concorrer a cinco caminhões de prêmios. A companhia familiar gera em torno de 1.500 empregos diretos. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recall de Marcas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Confira simpatia poderosa com canela para ter mais coragem na vida
Imagem de destaque
Criança é resgatada na França após ficar trancada em van desde 2024
Imagem de destaque
Homem é executado em pizzaria lotada em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados