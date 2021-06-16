Rede capixaba na terra do descobrimento e dos negócios

Empresa investiu na amplliação do Centro de Distribuição para melhorar a logística da entrega de produtos Crédito: Sipolatti/Divulgação

Em um segundo ano de pandemia, com cenário econômico adverso, a Sipolatti, uma das maiores redes varejistas de móveis, eletrodomésticos, eletrônicos, informática e celular do Espírito Santo, aposta no crescimento e celebra a abertura de lojas, com expansão da empresa para o sul da Bahia. Para atender à grande demanda dos consumidores advindos do digital e para melhorar a logística da entrega de produtos, a empresa investiu na ampliação do seu Centro de Distribuição (CD), em Viana.

Em 2020, a rede inaugurou quatro lojas – em Teixeira de Freitas, Itamaraju, Eunápolis e Porto Seguro – e vem trabalhando para abrir mais sete filiais na Bahia até o fim do ano. Ao todo, são 42 unidades, sendo 38 no Espírito Santo. Na área logística, há um novo CD com capacidade de entrega em até 24 horas para consumidores da Grande Vitória.

“Estamos no caminho da continuidade e melhoria constante, buscando sermos os melhores e maiores. Durante a pandemia, tivemos muitos desafios. Encontramos soluções rápidas e viáveis. Percebemos oportunidade para expansão. Dobramos o tamanho do CD e aumentamos nossa capacidade logística, tanto para a venda física quanto para a digital. No segundo semestre, queremos avançar nesse cenário. Estamos nos organizando e investindo em plataformas e marketplace”, disse o diretor executivo Cláudio Sipolatti.

Cláudio Sipolatti frisa que a empresa está no caminho da melhoria constante Crédito: Sipolatti/Divulgação

A empresa também comemora outra conquista relevante: vencedora do Recall de Marcas Rede Gazeta, pelo quarto ano consecutivo, nas categorias “Loja de Eletrodomésticos” e “Loja de Móveis”. “Esses títulos reforçam o nosso compromisso com os clientes, colaboradores e fornecedores. Buscamos muito valorizar os clientes, sempre procurando maneiras para satisfazer e atender melhor suas demandas”, afirmou Sipolatti.