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Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "leite e derivados"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

18 jun 2021 às 00:24

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 00:24

Leite e derivados fazem parte do dia a dia das famílias e também estão no Recall de Marcas
Leite e derivados fazem parte do dia a dia das famílias e também estão no Recall de Marcas Crédito: Pixabay
Os produtos lácteos fazem parte do dia a dia da população. Leite, manteiga, queijo e derivados podem ser consumidos sozinhos, como também podem originar outras receitas diferentes.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras do segmento no Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Veneza

Inaugurada em 1991, a Qualy foi a primeira fábrica de margarinas na cidade de Paranaguá, no Paraná, no Sul do país. Atualmente, a QMIX é uma combinação exclusiva de vitaminas, selênio e ômega 3, que são essenciais para a saúde. É conhecida pelo sabor e cremosidade da margarina. 
A cooperativa foi inaugurada na década de 50, em Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, quando 17 amigos se reuniram e decidiram mudar o rumo da pecuária na região. Com o passar dos anos, a marca foi ganhando força e a preferência do consumidor. No momento, a Veneza oferece um portfólio com cerca de 50 produtos lácteos.

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