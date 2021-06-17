Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "concessionária de motocicletas"

Para muitas pessoas, comprar uma moto é sinal de liberdade. Para que a realização deste sonho não se torne uma grande dor de cabeça, porém, é fundamental escolher uma concessionária de referência.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:
2º lugar - Moto Vena
Com um programa de pesquisa e desenvolvimento contínuo, a Honda trabalha para trazer inovações capazes de melhorar e facilitar a vida das pessoas. Em todos os avanços tecnológicos, a empresa busca formas sustentáveis e cada vez menos poluentes ao meio ambiente.
Quando a Yamaha surgiu no Japão em 1955, já existiam mais de 100 fabricantes de motocicletas no país. Isso motivou o fundador, Genichi Kawakami, a querer construir as melhores motos, com os preceitos de qualidade e inovação pulsando na alma para melhor satisfazer o consumidor. Com este espírito de melhoria contínua a Yamaha chegou ao Brasil em 1970, como a primeira fabricante de motocicletas do país.
Parte integrante do Grupo Contauto, a Moto Vena foi constituída em 1988 com sua primeira loja localizada em Vitória na Marechal Campos onde se encontra até hoje. A partir do mercado crescente, a empresa se destacou dentro de um mercado altamente competitivo de motocicletas trabalhando com a marca Honda e se expandiu no Espírito Santo.