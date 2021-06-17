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Ranking das campeãs

Recall de Marcas 2021: confira as vencedoras no segmento "concessionária de motocicletas"

Realizado pela Futura Inteligência, levantamento revela as marcas mais lembradas pelo consumidor

Publicado em 

17 jun 2021 às 00:31

Publicado em 17 de Junho de 2021 às 00:31

Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de concessionária de motocicletas.
Entre os segmentos pesquisados no Recall de Marcas 2021 está o de concessionária de motocicletas. Crédito: Djordje Petrovic/Pexels
Para muitas pessoas, comprar uma moto é sinal de liberdade. Para que a realização deste sonho não se torne uma grande dor de cabeça, porém, é fundamental escolher uma concessionária de referência.
Este foi um dos segmentos avaliados no 29º Recall de Marcas Rede Gazeta. A pesquisa é realizada pela Futura Inteligência, empresa especializada em levantamentos no Espírito Santo. Foram entrevistadas 2,4 mil pessoas na Grande Vitória (Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha).
Veja as vencedoras neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2021:

2º lugar - Moto Vena

Com um programa de pesquisa e desenvolvimento contínuo, a Honda trabalha para trazer inovações capazes de melhorar e facilitar a vida das pessoas. Em todos os avanços tecnológicos, a empresa busca formas sustentáveis e cada vez menos poluentes ao meio ambiente.
Quando a Yamaha surgiu no Japão em 1955, já existiam mais de 100 fabricantes de motocicletas no país. Isso motivou o fundador, Genichi Kawakami, a querer construir as melhores motos, com os preceitos de qualidade e inovação pulsando na alma para melhor satisfazer o consumidor. Com este espírito de melhoria contínua a Yamaha chegou ao Brasil em 1970, como a primeira fabricante de motocicletas do país.

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