Horizonte verde

Prêmio Biguá 2025 abre inscrição para selecionar projetos sustentáveis no ES

Premiação da Rede Gazeta valoriza iniciativas que promovem preservação ambiental e uso consciente dos recursos naturais. Neste ano, além das edições regionais, Prêmio Biguá terá etapa estadual

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2025, que chega com o tema "Horizontes Mais Verdes", reforçando a importância de construir, juntos, um futuro mais equilibrado, consciente e comprometido com o meio ambiente. Nesta edição, duas novidades marcam o projeto da Rede Gazeta: além da estreia da premiação na região Central do Espírito Santo, o ano de 2025 contará também com uma etapa estadual, que irá eleger os destaques entre os vencedores regionais.>