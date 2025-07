BIGUÁ 2025

“Não há longevidade nos negócios sem estratégias sustentáveis”, afirma Giuliana Morrone, jornalista e especialista em ESG

Ex-TV Globo, jornalista desembarca em Vitória para lançar nova edição do Prêmio Biguá de Sustentabilidade, nesta terça-feira (15), na Rede Gazeta

De onde vem a verdade quando o assunto é sustentabilidade no mundo empresarial? Para Giuliana Morrone, o tema não está apenas no discurso bonito das campanhas publicitárias ou nas metas de ESG em relatórios de impacto. Para tratar disso,a jornalista desembarca em Vitória nesta terça-feira (15) para o lançamento do Prêmio Biguá 2025, iniciativa da Rede Gazeta que ganha abrangência estadual, com objetivo de divulgar, valorizar e incentivar a preservação ambiental, premiando empresas e instituições. >

Com mais de 30 anos de experiência no jornalismo, Giuliana Morrone mergulhou de cabeça neste universo e descobriu uma tendência que alguns ainda relutam em admitir: cuidar do planeta dá lucro e gera diferencial competitivo. Autora do livro “Mitos e Verdades sobre o ESG”, a jornalista traduz o beabá por trás da sigla que engloba as práticas ambientais, sociais e de governança. >