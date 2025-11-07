Sustentabilidade

Começa a votação estadual do Prêmio Biguá; conheça os finalistas

Iniciativas de impacto ambiental, social e econômico disputam reconhecimento estadual após vencerem etapas regionais; votação popular está aberta no site de A Gazeta

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 15:47

Este ano a premiação traz o tema "Horizontes mais verdes" e conta com a etapa estadual de premiação dos projetos Crédito: BRUNO BARRETO

Começou a votação popular que vai definir os vencedores estaduais do Prêmio Biguá de Sustentabilidade. Após as etapas regionais, os finalistas de cada categoria agora disputam o reconhecimento máximo da premiação, que há 13 anos valoriza iniciativas transformadoras em todo o Espírito Santo.

Os projetos foram escolhidos por sua contribuição à preservação ambiental, à economia local e à qualidade de vida nas comunidades capixabas. A votação é aberta ao público e acontece no site de A Gazeta de 8 a 23 de novembro.

Reconhecimento a quem cuida do futuro

Criado para incentivar práticas sustentáveis e dar visibilidade a boas ideias, o Prêmio Biguá contempla cinco categorias: produtor rural, escola de ensino infantil, fundamental e médio, empresa, poder público e sociedade civil.

Os projetos premiadas abrangem diversas iniciativas, como: ações de conservação ambiental, projetos educacionais de escolas e associações e políticas públicas voltadas à proteção dos recursos naturais.

Nesta semana, as cerimônias da etapa regional reuniram representantes de todos os setores envolvidos participantes, patrocinadores, lideranças políticas, empresariais e educacionais.

“É um momento especial para o projeto, que chega a todas as regiões do Estado e amplia o alcance de uma pauta que hoje é urgente e global: a sustentabilidade. Com essa expansão, a Rede Gazeta reafirma seu compromisso com o futuro, fortalecendo seu papel de vanguarda em temas de interesse público e impacto socioambiental para o Espírito Santo”, ressaltou Maria Helena Vargas, diretora Regional da Rede Gazeta.

