Votação popular elege os vencedores do Prêmio Biguá 2025 no ES

Empresas, escolas, produtores rurais, sociedade civil e poder público foram reconhecidos por boas práticas sustentáveis.

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:43

Os vencedores foram selecionados por voto popular no site de A Gazeta Crédito: Arthur Louzada

Com votação aberta ao público, a etapa estadual do Prêmio Biguá 2025 reconheceu nesta terça-feira (25) iniciativas que promovem a sustentabilidade no Espírito Santo. A cerimônia aconteceu no auditório da Rede Gazeta, em Vitória, reunindo finalistas de todas as regiões capixabas. Os projetos vencedores foram escolhidos pela população entre empresas, escolas, produtores rurais, sociedade civil e poder público.

Selecionados por voto popular, os projetos finalistas se destacaram por promover preservação ambiental, fortalecer a economia local e melhorar a qualidade de vida nas comunidades capixabas. A votação ficou aberta entre os dias 7 e 23 de novembro no site de A Gazeta.

A diretora regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destacou a relevância do prêmio como instrumento de transformação. “O Prêmio Biguá se consolida como um dos mais relevantes instrumentos de estímulo às práticas sustentáveis, à inovação e ao desenvolvimento econômico alinhado ao cuidado ambiental. Parabenizamos todos os participantes desta edição e desejamos que cada iniciativa reconhecida inspire novos projetos e fortaleça a cultura da sustentabilidade em solo capixaba” afirmou.

Conheça os vencedores de cada categoria

Empresa

O projeto vencedor foi “Raízes do Futuro – conservação da Mata Atlântica através da coleta sustentável de sementes nativas”, da região Norte. A iniciativa, localizada em Sooretama, já coletou sementes suficientes para produzir mais de 2 milhões de mudas apenas no primeiro semestre de 2025, incluindo espécies ameaçadas, como pau-brasil, ipês e jequitibá-rosa.

Sociedade Civil

A iniciativa Abelhas S.A, da Grande Vitória, conquistou o prêmio. O projeto dissemina práticas agrícolas sustentáveis utilizando abelhas como bioindicadores de qualidade socioambiental. Ao todo, 216 produtores familiares de 13 municípios - 12 no Espírito Santo e um em Minas Gerais - integram a rede, beneficiando diretamente 628 pessoas.

Produtor Rural

O destaque foi o projeto Florescer Sustentável, de Vila Valério, na região Noroeste do Estado. A iniciativa desenvolve agricultura sustentável e regenerativa, produzindo cafés especiais com responsabilidade socioambiental. No Sítio Bom Jardim, crianças e estudantes de escolas agrícolas vivenciam a educação ambiental em uma “sala de aula ao ar livre”, aproximando as novas gerações do campo.

Escolas de Ensino Infantil, Fundamental e Médio

O projeto vencedor foi “Da produção à refeição: nada se perde, tudo se transforma”, da Escola Família Agrícola de Jaguaré, região Norte do Estado. A ação promove consciência sobre sustentabilidade, reaproveitamento de alimentos e práticas responsáveis, reduzindo desperdícios e incentivando hábitos mais saudáveis e sustentáveis. A iniciativa alcança 240 estudantes do curso técnico em agropecuária, seus familiares, 11 professores, funcionários e a comunidade local.

Poder Público

O projeto premiado foi “Do jardim ao mel: conservando a vida e a biodiversidade”, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Roque do Canaã, na região Noroeste do Estado. A proposta utiliza madeira apreendida pelo Ibama para construir caixas destinadas à criação de abelhas nativas sem ferrão. A ação fortalece a conservação da biodiversidade e promove educação ambiental contínua e interdisciplinar.

Sobre o Prêmio Biguá

Criado em 2012, o Prêmio Biguá de Sustentabilidade é uma iniciativa da Rede Gazeta que reconhece ações comprometidas com a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável no Espírito Santo. Ao longo dos anos, passou a reunir projetos de diversos setores - poder público, escolas, empresas, produtores rurais e sociedade civil - até se tornar uma das principais referências em boas práticas ambientais no Estado.

A edição de 2025 marca um novo capítulo na trajetória da premiação, ampliando sua atuação para todas as regiões capixabas e consolidando a etapa estadual em Vitória.

