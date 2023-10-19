Biguá Noroeste premia sabão ecológico e reflorestamento em sítio do ES

Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2023: premiação aconteceu na noite de quarta-feira (28), em Colatina Crédito: Heriklis Douglas

A necessidade de cuidar dos recursos ambientais para preservar as gerações é uma realidade em todo o planeta. Foi pensando nisso que o produtor rural Douglas Pessin Krauze resolveu reflorestar os valões da propriedade onde mora com a família, por meio da introdução de plantas nativas. Como resultado, seis nascentes ganharam vida novamente na localidade situada em Vila Valério

O produtor rural foi um dos vencedores do 3º Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2023 , iniciativa da Rede Gazeta Noroeste que divulga, valoriza e incentiva boas práticas ambientais de empresas, instituições e sociedade civil.

Com o tema “Problemas antigos pedem novas soluções”, o evento aconteceu na noite de quarta-feira (18), no Cerimonial Simonassi, no bairro Maria das Graças, em Colatina . Por meio da análise de uma comissão técnica julgadora, a premiação foi distribuída entre cinco categorias: Empresa, Escola, Poder Público, Produtor Rural e Sociedade Civil.

Prêmio Biguá de Sustentabilidade foi criado há 12 anos na Região Sul do Espírito Santo, devido à percepção da degradação acelerada na Bacia do Rio Itapemirim. Em 2021, a premiação foi expandida para as regiões Norte e Noroeste do Estado.

Maria Helena Vargas, diretora da Rede Gazeta Norte, destacou que, ao longo desses anos, estes têm sido os objetivos do Biguá: divulgar iniciativas e incentivar outras pessoas a adotar e replicar as mesmas práticas.

O Prêmio Biguá é um momento de muita alegria e que renova as nossas esperanças, porque podemos constatar, através desses projetos, que há soluções para o nosso meio ambiente Maria Helena Vargas - Diretora da Rede Gazeta Norte

Maria Helena Vargas. diretora da Rede Gazeta Norte Crédito: Heriklis Douglas

"Todos que estão na premiação estão contribuindo para uma sociedade melhor e um ambiente mais saudável. E, mais do que nunca, precisamos incentivar e valorizar quem está fazendo essas boas práticas", acrescenta a diretora.

Sabão ecológico

Na categoria Sociedade Civil, o primeiro colocado foi o “Projeto Social Sabão Ecológico”, da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Marilândia . Criado em 2021, durante a pandemia de Covid-19, a iniciativa foi pensada em atender a necessidade das famílias em obter produtos sanitários para limpar e higienizar a casa, além de sabão para lavar as mãos.

Pensando nisso, e também na cultura local, onde muitas famílias produzem sabão caseiro, funcionários da Apae de Marilândia criaram a proposta de fazer um sabão ecológico, com óleo de cozinha utilizado.

Projeto "Sabão Ecológico", da Apae de Marilândia, foi um dos vencedores do Prêmio Biguá de Sustentabilidade 2023 Crédito: Redes sociais

Como resultado, as famílias dos alunos e usuários da Apae não apenas aprenderam a fazer o sabão em barra e líquido, como também replicaram a receita a ponto de comercializarem o produto e conseguirem uma renda extra. Segundo Raquel Quintela Alves, coordenadora de assistência social da Apae de Marilândia, um litro de óleo utilizado é capaz de produzir até 70 barras de sabão ecológico, de 250 gramas cada.

"Vimos que, em Marilândia, a cultura de fazer sabão em casa é forte, mas notamos que não havia nenhum ponto de coleta de óleo de cozinha na cidade. Então tivemos a ideia de montar na Apae um ‘Eco Ponto’ para recolher esse óleo e fazer sabão com ele", explica Raquel.

Todos da comunidade começaram a contribuir e criamos aulas para que os próprios usuários e suas famílias pudessem aprender a fazer esse sabão, em barra e líquido. Também conseguimos fornecer a eles o material necessário para a fabricação do sabão, para que eles pudessem replicar a receita em casa Raquel Quintela Alves - Coordenadora de assistência social da Apae de Marilândia

Recuperação de nascentes

Outro exemplo de boas práticas ambientais é o do produtor rural Douglas Pessin Krauze. Com o projeto “Agricultura regenerativa”, ele e a família reflorestaram a propriedade onde residem em Vila Valério e, desde 2015, seis nascentes ganharam vida novamente.

Com o reflorestamento, a família observou que, quando a chuva vinha, ela não levava os nutrientes do solo para o córrego que passa pela propriedade e que deságua no Rio Doce, em Regência, Linhares . Na noite de quarta-feira (18), o projeto ficou em primeiro lugar na categoria Produtor Rural, do Prêmio Biguá.

Projeto “Agricultura regenerativa” venceu na categoria Produtor Rural Crédito: Prêmio Biguá/Divulgação

"Quando chegamos na propriedade, em 2015, percebemos que ela tinha muita capacidade de ser criadora de água. Então começamos a reflorestar os valões, introduzindo plantas nativas e também aquelas que gostávamos. De lá para cá, umas seis nascentes abriram novamente", relata o produtor rural.

Notamos que com essas atitudes simples de conservação do solo e de biodiversidade, quando chovia, a água da chuva não vinha com intensidade e não levava os nutrientes do solo para o córrego Douglas Pessin Krauze - Produtor rural

Plantas Alimentícias

Na categoria Escola de Ensino Fundamental e Médio, o primeiro lugar ficou com o projeto “Mato no Prato: Conheçam as PANCS (Plantas Alimentícias Não Convencionais)”, desenvolvido pelos alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Bertolo Malacarne, de São Gabriel da Palha . A ideia nasceu por meio de uma conversa informal entre o professor Wesley Alves Silva com os estudantes em sala de aula a respeito do cultivo de plantas no quintal de casa.

As “PANCS”, segundo o professor, são todas aquelas plantas que crescem em hortas, matos e terrenos baldios e que as pessoas acreditam que são descartáveis, mas que, na verdade, possuem alto valor nutricional, como a taioba e a ora-pró-nobis.

A partir do debate, a escola passou a desenvolver ações ambientais e até mesmo um projeto de lei no município, para que as “PANCS” fossem inseridas na alimentação dos alunos. Atualmente, muitos estudantes trazem as plantas de casa e entregam na cantina da escola, onde são preparadas as refeições.

O projeto tem grande importância porque resgata a memória afetiva dos conhecimentos tradicionais. O objetivo é tentar conscientizar as crianças de que as plantas são parte essencial no prato delas. A ação também incentiva a comunidade a cultivar o próprio alimento em casa Wesley Alves Silva - Professor da EMEF Bertolo Malacarne

Floresta em área de extração de minério

Apesar de a mineração ser associada à degradação da natureza, a Marbrasa Norte Mineradora Ltda., empresa de rochas ornamentais localizada no distrito de Baunilha, em Colatina, tem provado que é possível trabalhar no ramo e compensar o meio ambiente. Por meio do projeto “Reserva Ambiental Camilo Cola”, para cada hectare explorado, a empresa recupera o que foi extraído do local. Com a ideia, a Marbrasa foi a primeira colocada na categoria Empresa.

O projeto foi uma iniciativa que começou tímida em 2004, com o reflorestamento. Hoje, conseguimos mostrar que é capaz se trabalhar de forma sustentável. Para a comunidade de Colatina e região, é um projeto muito importante, pois está formando uma floresta naquele local, que vai trazer vários benefícios para aquele ambiente Renan da Silva Carvalho - Analista de meio ambiente e biólogo

De olho nas mudanças climáticas

Outra importante iniciativa de recuperação ambiental é a do Consórcio Público Rio Guandu, das cidades de Baixo Guandu, Brejetuba, Conceição do Castelo, Itaguaçu e Laranja da Terra. Por meio do “Projeto Cultivar”, o consórcio, que levou o primeiro lugar na categoria Poder Público, pensa em ações que possam recuperar as condições ambientais, principalmente a disponibilidade hídrica.