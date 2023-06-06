Projeto vencedor do Biguá plantou mais de meio milhão de árvores no ES

Ecovila Bom Destino Crédito: Nilton Broseguini

O mundo ideal do futuro começa a ser construído hoje e isso só pode ser feito a partir de um olhar cuidadoso ao meio ambiente que nos cerca. O ambientalista Nilton Broseghini sabe disso como ninguém. Afinal, há mais de 30 anos, o profissional desenvolveu um projeto de reflorestamento no Espírito Santo. Chamado de “Sustentabilidade na Prática”, a iniciativa conquistou o primeiro lugar no Prêmio Biguá de Sustentabilidade, em 2022, na categoria “sociedade civil”.

Tudo começou entre amigos, mas ao longo dos anos o projeto cresceu e já conta com voluntários que também acreditam na importância do reflorestamento. Hoje, a iniciativa ultrapassa a marca de meio milhão de árvores plantadas à beira de estradas, rios, córregos, áreas degradadas e nascentes, em dezenas de municípios capixabas.

“Fiquei muito feliz por ter recebido um prêmio dessa importância porque é o reconhecimento de um projeto que venho desenvolvendo ao longo de mais de três décadas e me dedico diariamente para dar continuidade”, destaca Nilton Broseghini.

Além do reflorestamento e plantio de árvores em diferentes áreas no Espírito Santo, o projeto também promove a educação ambiental em escolas por meio de oficinas de produção de mudas e plantio de árvores frutíferas à beira das matas para dar comida aos animais.

Vale também destacar que o projeto ainda abrange outras ações como o plantio de árvores por mulheres grávidas e o plantio de Paus-Brasil. Isso porque a ideia é trazer destaque e aumentar o número de árvores plantadas, que seguem ameaçadas de extinção, um dos maiores símbolos da história do país.

Nilton Broseghini foi o vencedor da categoria “sociedade civil” no Prêmio Biguá Sustentabilidade, em 2022, e segundo o ambientalista, esse foi um dos maiores reconhecimentos que já teve.

"Eu espero que o projeto Biguá continue abrindo espaço para divulgação e oportunidade para pessoas mostrarem novos projetos de relevância ao meio ambiente, pontua." Nilton Broseghini - Ganhador Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022

Prêmio Biguá Sustentabilidade