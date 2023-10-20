Família planta mais de 300 espécies e leva Prêmio Biguá no Norte do ES

Vencedores do Prêmio Biguá de Sustentabilidade Norte Crédito: Prêmio Biguá Sustentabilidade Norte

Um exemplo passado de geração em geração. No Sítio Feitosa, perto da Reserva Biológica de Sooretama , no Norte do Espírito Santo, existem mais de 300 espécies plantadas pelas mãos da produtora rural Nelzira Schmidt Machado e dos filhos. Todos eles participaram do processo do cultivo, um verdadeiro gesto de amor à natureza.

Maria Helena Vargas, diretora da Rede Gazeta Norte Crédito: Prêmio Biguá Sustentabilidade

O Biguá foi criado há 12 anos na Região Sul do Espírito Santo, devido à percepção da degradação acelerada na Bacia do Rio Itapemirim. Em 2021, a premiação foi expandida para as regiões Norte e Noroeste do Estado. Neste ano, o projeto teve um recorde de inscritos, com 128 trabalhos no total, que foram avaliados por uma comissão técnica julgadora.

De acordo com a diretora da Rede Gazeta Norte, Maria Helena Vargas, o número de participantes mostra que mais pessoas têm interesse em fazer a sua parte pelo futuro do planeta.

“Isso demonstra que o prêmio está ficando mais conhecido, está se fortalecendo. E que bom também que estamos tendo mais iniciativas em prol do meio ambiente, em benefício da recuperação e preservação dos nossos recursos naturais. Nós precisamos cada vez mais fomentar esse tipo de iniciativa, elas precisam ser realmente multiplicadas”, afirmou.

Quando subiu ao palco para receber o prêmio, dona Nelzira não escondeu a emoção e foi às lágrimas pelo reconhecimento do projeto “Família de mãos dadas para a conservação da Mata Atlântica”.

“Passa um filme na memória, do começo do trabalho até aqui, com uma plantação sustentável. Nós mesmo coletamos as sementes, eu e meu filho David. Semeamos, depois passamos as mudinhas para as sacolinhas. Na hora de fazer o plantio, convidamos a família toda. Meus filhos, meus tios, meus netos. Até minha mãe estava lá também. É um orgulho muito grande”, contou.

Família de Sooretama subiu ao palco para receber a premiação Crédito: Prêmio Biguá Sustentabilidade

Falando em gerações…

Se o trabalho da dona Nelzira envolve toda a família, a ação vencedora da categoria Escola de Ensino Fundamental e Médio tem a participação dos estudantes da Escola Municipal Antônio Fernandes de Almeida, do bairro Interlagos, em Linhares. O projeto “Agroecologia: O Futuro Está Em Nossas Mãos” conta com 480 alunos do primeiro ao quarto ano da unidade.

Por meio da iniciativa, a garotada mostra que está cada vez mais consciente e bota a mão na massa, em todo o processo de cuidar de uma horta até a colheita. Assim, os estudantes aprendem sobre a importância da preservação e também adquirem um estilo de vida mais saudável, comendo frutas, verduras e hortaliças. Pais e vizinhos também são beneficiados.

“Nós trabalhamos com sustentabilidade desde 2019. Neste ano, viemos com a agroecologia, na qual a gente mostra para as crianças que é possível, sim, preservar o meio ambiente e ainda conseguir o sustento. Cada turma tem sua participação”, relatou a professora Fabiana Honorato.

Ela fez questão de lembrar os nomes das profissionais que estiveram presentes na premiação: as professoras Janícia Braga e Noemi de Lima, a diretora Eliana Garcia, além de destacar a importância de toda a equipe pedagógica e demais professores. "Todos colaboram", ressalta.

Professoras e diretora ressaltam o trabalho coletivo em projeto escolar de Linhares Crédito: Prêmio Biguá Sustentabilidade

O futuro do Rio Doce

O Rio Doce, um dos mais importantes do Norte do Espírito Santo, em 2015 foi atingido pelo rompimento da barragem da Samarco, uma tragédia que mudou a vida de muita gente, como a dos moradores de Regência, em Linhares. E é de lá que vem o vencedor da categoria Sociedade Civil, com o “Regenera Rio Doce”, um espaço que acolhe a comunidade daquela região, onde acontece o encontro das águas do rio com o mar.

O local fica na casa do antropólogo e alquimista Hauley Vallim, local com água em abundância — são 5 mil litros armazenados — e também muitas espécies de plantas. São pelo menos 150 delas, aromáticas e medicinais. Os trabalhos envolvem arte, cultura e agroecologia para regenerar os danos causados pela lama de rejeitos.

“Somos um coletivo que oferece para esse desafio, que foi o rompimento da barragem, propostas de regeneração para esses danos que caracterizam a nossa vivência cotidiana atualmente. E o Jardim Regenera Rio Doce foi o espaço, que é a minha casa, que acolheu essas propostas da comunidade, desses coletivos de arte, de permacultura [cultura permanente] e agroecologia”, disse.

Hauley trabalha para regenerar os danos causados ao Rio Doce e a comunidade que vive dele Crédito: Prêmio Biguá Sustentabilidade

Mulheres fortes por um futuro sustentável

Também é de um rio que corta a comunidade Boa Vista, em Aracruz , que nasce a fonte de renda para 15 famílias. A taboa está na água e com ela é produzida a esteira, o produto mais pedido. Mas tem também chapéus, bolsas, luminárias, brincos, cordões, entre outros itens.

Todo o trabalho é feito pelas mãos de um grupo de mulheres do projeto “Artebovis: Conhecimento Ancestral Garantindo Um Futuro Sustentável Às Extrativistas-Artesãs De Aracruz”, vencedor na categoria Poder Público. Como o próprio nome diz, a iniciativa é baseada em uma tradição familiar e na afetividade. E ganha força com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Aracruz e do Sebrae.

“É um projeto que vem dos nossos antepassados, que já trabalhavam com a taboa. No início, era um trabalho apenas com a esteira e era pouco valorizado. Com o apoio do Meio Ambiente e do Sebrae, nós fizemos visitas a outros pontos de artesanato e conhecemos novos produtos com a taboa. Estamos evoluindo e fazendo um trabalho muito bonito”, explicou Isaura Vieira da Silva, representante da comunidade.

Mulheres tem a taboa como fonte de renda, em Aracruz Crédito: Prêmio Biguá Sustentabilidade

Uma nova forma de plantar

As novas tecnologias também chegam para ajudar na preservação. Uma delas possibilita uma produção sustentável e oferece menor custo para o agricultor. Assim consiste o projeto “Paper Pot: Tecnologia Sustentável A Serviço Do Meio Ambiente”, desenvolvido no Viveiro Nova Floresta, em Aracruz, vencedor da categoria Empresa.

“Nós implementamos essa tecnologia de tubete biodegradável (paper pot). O produtor ou a empresa pode plantar as mudas direto na terra, sem ter que retirar a embalagem. Se torna um produto biodegradável, sem dar estresse à raiz, sem danificar as mudas”, explicou o dono, Adriano Alves.

O paper pot dá vida a várias espécies de plantas nativas. Tem ainda sementes do bioma amazônico, como de açaí, de jequitibá rosa e juerana. Depois, elas se transformam em mudas prontas para plantio.

A capacidade do viveiro é de plantar 2 milhões e meio de mudas, mas a novidade deu tão certo que um novo já está sendo erguido. Com isso, a expectativa é dobrar a produção.