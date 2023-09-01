Escola em Linhares desenvolve projeto para reutilização de produtos orgânicos

O primeiro lugar na categoria Ensino Fundamental e Médio Biguá Norte 2022 Crédito: (Divulgação/7D Produção)

A conscientização sobre como preservar o mundo em que vivemos pode começar ainda na escola. Afinal, quando mais cedo pensarmos em como tornar o meio ambiente um espaço de acolhimento e mantê-lo vivo, mais fácil será de construir um futuro melhor para as próximas gerações.

Foi pensando que um projeto especial foi desenvolvido na EMEF Antônio Fernandes de Almeida, situada no bairro Interlagos, em Linhares. Segundo a professora Janícia, o lixo orgânico proveniente da merenda escolar é transformado em produto orgânico e reutilizado em hortas e plantas, assim como o óleo de cozinha, é reaproveitado na fabricação de sabão líquido ou em pasta.

“A ideia nasceu com o “Projeto Comunidade Consciente”, afim de conscientizar alunos e comunidade escolar a respeito do impacto causado na natureza, por meio do descarte incorreto do lixo. Na escola, casca de ovos, por exemplo, são depositadas em vasilhames próprios para o depósito do material orgânico que ao longo dos dias libera um líquido escuro durante sua fase de decomposição, que origina o Chorume, um produto muito utilizado em plantas e hortas”, explica a professora.

De acordo com Janícia, o produto final é fabricado pelos alunos das turmas de 5º anos e comercializado em uma feira, em parceria com a Associação dos Moradores do Bairro Interlagos (AMI).

A renda desses produtos é revertida para os próprios alunos no final do ano. No local, além do chorume, é vendido o sabão e, também, as ecobags feitas com caixa de leite, que faz parte de outro projeto da escola.

“Como fabricamos nosso esterco líquido, vamos continuar com a horta nas dependências da escola para cultivarmos tempero verde para a merenda escolar, que vai gerar uma economia no orçamento escolar. O chorume e o sabão fabricados vão fazer parte da cooperativa que tem contado com o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), Campus Linhares”, explica a professora.

A iniciativa foi a primeira colocada no Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, da região Norte, na categoria “Escolas de Ensino Fundamental e Médio”.

Hoje, o projeto conta com o apoio da Secretaria de Educação, estudantes de agronomia da Faculdade Pitágoras de Linhares, além de responsáveis pela coleta seletiva de Linhares, organizações não-governamentais (ONGs) que trabalham com reciclagem, unidade de saúde do Interlagos, e da empresa de reciclagem Reciclato de Coleta de Resíduos.

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu, um certificado e a quantia de R$ 3 mil, nas categorias Práticas Sustentáveis Escolares, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com um certificado e as quantias de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu e um certificado, enquanto os segundos e terceiros colocados também serão certificados

Prêmio Biguá Norte

Inscrições até: 06 de Agosto

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.