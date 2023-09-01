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Coletivo

Iniciativa ajuda a transformar a realidade em torno de empresa por meio de boas práticas ambientais

Vencedor do Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, no Norte, projeto foca na disseminação de atividades na área ambiental

Publicado em 

01 set 2023 às 15:36

Publicado em 01 de Setembro de 2023 às 15:36

Vencedor na categoria empresa do Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, no Norte, projeto foca na disseminação de atividades na área ambiental
Empresa Portocel foi reconhecida no Prêmio Biguá Norte 2022 Crédito: (Divulgação/7D Produção)
Mais do que apenas preservar, pensar no coletivo e em ações que promovam a sustentabilidade é também perpetuar um grande propósito que visa o bem comum. A partir disso, é possível manter um compromisso com a comunidade por meio de ações que multipliquem essa ideia. É com essa mentalidade que o projeto Coletivo Ecoagentes em Ação integra o Programa de Educação Ambiental (PEA), da Portocel, em Aracruz.
Primeira colocada na categoria "Empresa" do Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, da região Norte, a iniciativa conta com uma rede de multiplicadores que vêm ajudando a transformar a realidade nas comunidades vizinhas ao Portocel, por meio da disseminação de boas práticas na área ambiental.
“O projeto é baseado no conceito de perpetuidade, reforçando o envolvimento e o compromisso da comunidade com práticas que envolvem ações como mutirões de limpeza em praias, transformação de pontos viciados de lixo em jardins e outras iniciativas focadas em fortalecer a educação ambiental”, explica Júlio Cesar Lourenço, coordenador de Novos Negócios, Sustentabilidade e Comunicação do Portocel.
Segundo o especialista, o Prêmio Biguá é um reconhecimento importante e atesta que ações de caráter sustentável, que buscam preservar o meio ambiente, têm peso e valor quando bem planejadas. Isso promove boas conexões entre a empresa, seus colaboradores e a comunidade.
“De forma incontestável, o prêmio reconhece que nossas ações de criar ambientes melhores nas comunidades do entorno estão no caminho certo. Estamos fortalecendo a relação com as comunidades, gerando valor e reforçando o nosso compromisso com a sociedade, com foco em nossos valores como entidade privada”, pontua Júlio Cesar.
Atualmente, o Coletivo Ecoagentes em Ação segue firme no propósito de manter ambientes mais amigáveis para a população. Inclusive, com a proposta de expandir as atividades para outras comunidades de Aracruz, onde atua.
“Nossa visão é a de que temos um compromisso firme de estabelecer mais ações sustentáveis, que gerem valor em nossas relações com as comunidades no entorno”, finaliza o coordenador.

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.
Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu, um certificado e a quantia de R$ 3 mil, nas categorias Práticas Sustentáveis Escolares, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com um certificado e as quantias de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.
Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu e um certificado, enquanto os segundos e terceiros colocados também serão certificados.

Prêmio Biguá Norte

Inscrições até: 06 de Agosto
Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.
Prêmio: 18 de outubro

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