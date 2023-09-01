Iniciativa ajuda a transformar a realidade em torno de empresa por meio de boas práticas ambientais

Empresa Portocel foi reconhecida no Prêmio Biguá Norte 2022 Crédito: (Divulgação/7D Produção)

Mais do que apenas preservar, pensar no coletivo e em ações que promovam a sustentabilidade é também perpetuar um grande propósito que visa o bem comum. A partir disso, é possível manter um compromisso com a comunidade por meio de ações que multipliquem essa ideia. É com essa mentalidade que o projeto Coletivo Ecoagentes em Ação integra o Programa de Educação Ambiental (PEA), da Portocel, em Aracruz.

Primeira colocada na categoria "Empresa" do Prêmio Biguá Sustentabilidade 2022, da região Norte, a iniciativa conta com uma rede de multiplicadores que vêm ajudando a transformar a realidade nas comunidades vizinhas ao Portocel, por meio da disseminação de boas práticas na área ambiental.

“O projeto é baseado no conceito de perpetuidade, reforçando o envolvimento e o compromisso da comunidade com práticas que envolvem ações como mutirões de limpeza em praias, transformação de pontos viciados de lixo em jardins e outras iniciativas focadas em fortalecer a educação ambiental”, explica Júlio Cesar Lourenço, coordenador de Novos Negócios, Sustentabilidade e Comunicação do Portocel.

Segundo o especialista, o Prêmio Biguá é um reconhecimento importante e atesta que ações de caráter sustentável, que buscam preservar o meio ambiente, têm peso e valor quando bem planejadas. Isso promove boas conexões entre a empresa, seus colaboradores e a comunidade.

“De forma incontestável, o prêmio reconhece que nossas ações de criar ambientes melhores nas comunidades do entorno estão no caminho certo. Estamos fortalecendo a relação com as comunidades, gerando valor e reforçando o nosso compromisso com a sociedade, com foco em nossos valores como entidade privada”, pontua Júlio Cesar.

Atualmente, o Coletivo Ecoagentes em Ação segue firme no propósito de manter ambientes mais amigáveis para a população. Inclusive, com a proposta de expandir as atividades para outras comunidades de Aracruz, onde atua.

“Nossa visão é a de que temos um compromisso firme de estabelecer mais ações sustentáveis, que gerem valor em nossas relações com as comunidades no entorno”, finaliza o coordenador.

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu, um certificado e a quantia de R$ 3 mil, nas categorias Práticas Sustentáveis Escolares, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com um certificado e as quantias de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu e um certificado, enquanto os segundos e terceiros colocados também serão certificados.

Prêmio Biguá Norte

Inscrições até: 06 de Agosto

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.