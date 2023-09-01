Projeto revitaliza cultura cacaueira em Linhares e vence prêmio

Prefeitura de Linhares venceu na categoria Poder Público Prêmio Biguá 2022. Crédito: (Divulgação/7D Produção)

Conhecida como “terra do cacau”, Linhares é um dos principais produtores da fruta no Espírito Santo. Entretanto, em 2001 uma doença chamada “vassoura de bruxa” acabou afetando milhares de plantações no município e reduzindo a produtividade da região. Para mudar esse cenário, a Prefeitura de Linhares desenvolveu um projeto chamado de revitalização do cacau. Além de ajudar diversos produtores, a iniciativa também foi primeiro lugar na categoria “Poder Público” no Prêmio Biguá Norte 2022.

De acordo com o secretário de Agricultura do município, Fabrício Fardin, além da produção, também é possível enxergar a iniciativa como ferramenta de geração de emprego, renda e união entre a preservação das florestas, a produção de cacau e outras culturas.

“Detectamos a necessidade de incentivar novas tecnologias para fortalecer e reintroduzir a lavoura cacaueira no município por meio de mudas resistentes à vassoura de bruxa”, destaca o secretário.

Ao todo mais de 123 produtores foram contemplados e mais de 111 mil mudas foram plantadas na região por meio de subsídios. Para os próximos meses, as expectativas são de fortalecer ainda mais o projeto, assim como difundir a importância de uma atuação que valorize o meio ambiente.

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu, um certificado e a quantia de R$ 3 mil, nas categorias Práticas Sustentáveis Escolares, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com um certificado e as quantias de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu e um certificado, enquanto os segundos e terceiros colocados também serão certificados.

Prêmio Biguá Norte

Inscrições até: 31 de julho

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.