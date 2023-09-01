Projeto luta pela recuperação de paisagem natural em Aracruz

Diego vencedor da categoria Sociedade Civil Crédito: (Divulgação/7D Produção)

Após um incidente climático em 2026 que mudou drasticamente a paisagem do manguezal do Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, em Aracruz, era preciso lutar pela recuperação desse cenário. Foi isso que incentivou Diego Corrêa Simões a desenvolver um projeto de sustentabilidade e retomada da região.

Sendo assim, o pescador e catador Diego Corrêa começou um trabalho de implantação de sementes de propágulos. Mais de 800 mudas já foram plantadas e as expectativas são as mais positivas possíveis.

A iniciativa, inclusive, ficou em primeiro lugar no Prêmio Biguá Sustentabilidade, em 2022, na região Norte, na categoria Sociedade Civil.

“Hoje meu projeto conta com a ajuda de parentes, amigos e familiares. Acredito que um prêmio como esse significa o reconhecimento de um projeto muito bom e ajuda a reconhecer todo o meu trabalho”, descreve Diego Corrêa.

Para o pescador, o primeiro lugar representou muito para o projeto que hoje já cresceu, conta com dois pontos de viveiro e tem planos de se desenvolver ainda mais.

Prêmio Biguá Sustentabilidade

As inscrições para a edição 2023 do prêmio já estão abertas. As inscrições podem ser feitas até 31 de julho pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta. Os documentos e as informações completas podem ser consultadas no edital do Prêmio Biguá.

Os ganhadores do primeiro lugar do Prêmio Biguá de Sustentabilidade vão levar para casa um troféu, um certificado e a quantia de R$ 3 mil, nas categorias Práticas Sustentáveis Escolares, Sociedade Civil e Produtor Rural. Os segundos e terceiros colocados serão premiados com um certificado e as quantias de R$ 1,5 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

Já as empresas privadas e públicas serão premiadas, em cada categoria, com um troféu e um certificado, enquanto os segundos e terceiros colocados também serão certificados.

Prêmio Biguá Norte

Inscrições até: 06 de Agosto

Podem participar: produtores rurais, iniciativas públicas, escolas de ensino fundamental e médio, empresas e sociedade civil. Onde se inscrever: pelo site oficial, pelo WhatsApp (27) 99842-7575, pelas agências do Sicoob do seu município ou nas sedes da Rede Gazeta.