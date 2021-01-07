Hospital de Vitória terá 1° tomógrafo com inteligência artificial do ES

Novos equipamentos possibilitam reprodução de imagens com maior nitidez, emissão de doses de radiação mais baixas e diagnósticos mais seguros e precisos Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

O Hospital Santa Rita, em Vitória, será o primeiro no Estado a ter tomógrafos com inteligência artificial. Previstos para chegar ainda no primeiro trimestre de 2021, os equipamentos Aquilion Lightning SP e Aquilion Lightning SP Smart Ed são dotados de Inteligência Artificial em Deep Learning para reconstrução de imagens de tomografia computadorizada (AiCE).

A tecnologia permite a reprodução de imagens com maior nitidez, emissão de doses de radiação mais baixas, possibilitando exames com diagnósticos mais seguros e precisos. Isso porque os novos tomógrafos possuem uma espessura de corte de 0,5 mm e melhor resolução isotrópica, com alta sensibilidade, para uma resposta de dados ainda mais precisa na obtenção de imagens de alta resolução.

Outro benefício dos novos aparelhos é o fato de pacientes com próteses metálicas poderem se submeter aos exames de tomografia computadorizada, segundo afirma o diretor geral do Hospital Santa Rita, Carlos Clayton Lobato.

"Por possuírem tecnologia avançada, automaticamente os equipamentos corrigem os artefatos gerados sobre imagens adquiridas de pacientes com próteses metálicas. Além disso, proporcionam conforto, confiabilidade, acessibilidade, alta precisão e resposta clínica com credibilidade em uma única plataforma" Carlos Clayton Lobato - Diretor geral do Hospital Santa Rita

MESAS MAIORES

O tamanho das mesas também é um diferencial, já que são mais largas, suportando até 220 kg sem prejudicar a movimentação. Elas também se movimentam verticalmente para uma altura de até 31 cm do solo, o que permite maior acessibilidade para todos os perfis de pacientes, como idosos, politraumatizados, obesos, pessoas com limitação de movimentos e cadeirantes.

“Os novos tomógrafos possuem 78 cm de abertura de túnel, o que significa ser 11% maior que os tomógrafos convencionais, dando mais conforto ao paciente e maior facilidade de posicionamento. Os exames serão mais rápidos, facilitando a realização dos mesmos e com resultados clínicos ainda mais confiáveis”, observa o radiologista Francisco Homero Coelho, médico do setor de Diagnóstico do Hospital Santa Rita.

SAIBA MAIS

Diferenciais dos novos tomógrafos

Inteligência Artificial Deep Learning Reconstruction que proporciona um diagnóstico mais preciso por meio de imagens com melhor nitidez e com maior segurança para o paciente (menos dose de radiação).



Redução de artefatos metálicos e maior preservação do valor de HU de cada pixel, possibilitando um planejamento com maior confiabilidade para o cálculo de dose. HU significa Unidade Hounsfield, que representa a escala de tons cinza criada especialmente para a tomografia computadorizada. Essa escala é formada por um grande espectro de representações de tonalidades entre branco, cinza e o preto. A escala de cinzas é responsável pelo brilho da imagem

Único a possuir 80 detectores/80 cortes (podendo chegar a 160 cortes) com inteligência artificial e Dual Energy Detector PureVision com espessura de 0,5 mm isotrópico.

Túnel com grande abertura (78 cm), trazendo maior conforto para os pacientes e inclinação de aproximadamente 30 graus.

Mesa de alta capacidade 220 kg, maior amplitude vertical (31 cm do solo), maior largura (47 cm) com controle do túnel e console (eixo X e Y).

Único que realiza análise vascular avançada instantaneamente após o exame, com remoção automática de estruturas ósseas, stent e cálcio (Sure Subtraction).

Remoção de artefatos metálicos (SEMAR), com maior preservação do valor de HU, possibilitando um planejamento com maior confiabilidade.

Possibilidade de gerar exames totalmente guiados por inteligência artificial em modo Deep Learning para todas as regiões do corpo – AI Assisted CT AiCE-i.

O tamanho das mesas é um dos diferenciais dos novos tomógrafos, já que são mais largas, suportando até 220 kg Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Exames específicos