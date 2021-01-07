Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Patrocinado
  • Hospital de Vitória terá 1° tomógrafo com inteligência artificial do ES
Conteúdo Patrocinado

Hospital de Vitória terá 1° tomógrafo com inteligência artificial do ES

Equipamentos que possibilitam diagnósticos mais seguros e precisos foram adquiridos pelo Hospital Santa Rita e chegam ao Estado já no primeiro trimestre
Hospital Santa Rita

Hospital Santa Rita

Publicado em 

07 jan 2021 às 10:30

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 10:30

Aquilion-Lightning-Gantry-Tilt-01
Novos equipamentos possibilitam reprodução de imagens com maior nitidez, emissão de doses de radiação mais baixas e diagnósticos mais seguros e precisos Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação
O Hospital Santa Rita, em Vitória, será o primeiro no Estado a ter tomógrafos com inteligência artificial. Previstos para chegar ainda no primeiro trimestre de 2021, os equipamentos Aquilion Lightning SP e Aquilion Lightning SP Smart Ed são dotados de Inteligência Artificial em Deep Learning para reconstrução de imagens de tomografia computadorizada (AiCE).
A tecnologia permite a reprodução de imagens com maior nitidez, emissão de doses de radiação mais baixas, possibilitando exames com diagnósticos mais seguros e precisos. Isso porque os novos tomógrafos possuem uma espessura de corte de 0,5 mm e melhor resolução isotrópica, com alta sensibilidade, para uma resposta de dados ainda mais precisa na obtenção de imagens de alta resolução.
Outro benefício dos novos aparelhos é o fato de pacientes com próteses metálicas poderem se submeter aos exames de tomografia computadorizada, segundo afirma o diretor geral do Hospital Santa Rita, Carlos Clayton Lobato.

Veja Também

Hospital do ES é o primeiro do país a ter microscópio neurocirúrgico

Hospital Santa Rita recebe robô cirúrgico mais moderno do segmento no mundo

"Por possuírem tecnologia avançada, automaticamente os equipamentos corrigem os artefatos gerados sobre imagens adquiridas de pacientes com próteses metálicas. Além disso, proporcionam conforto, confiabilidade, acessibilidade, alta precisão e resposta clínica com credibilidade em uma única plataforma"
Carlos Clayton Lobato - Diretor geral do Hospital Santa Rita

MESAS MAIORES

O tamanho das mesas também é um diferencial, já que são mais largas, suportando até 220 kg sem prejudicar a movimentação. Elas também se movimentam verticalmente para uma altura de até 31 cm do solo, o que permite maior acessibilidade para todos os perfis de pacientes, como idosos, politraumatizados, obesos, pessoas com limitação de movimentos e cadeirantes.
“Os novos tomógrafos possuem 78 cm de abertura de túnel, o que significa ser 11% maior que os tomógrafos convencionais, dando mais conforto ao paciente e maior facilidade de posicionamento. Os exames serão mais rápidos, facilitando a realização dos mesmos e com resultados clínicos ainda mais confiáveis”, observa o radiologista Francisco Homero Coelho, médico do setor de Diagnóstico do Hospital Santa Rita.

Veja Também

Hospital do ES ganha equipamento inédito no Brasil para neurocirurgia

Gestante com câncer passa por cirurgia inédita no ES com uso de robô

SAIBA MAIS

Diferenciais dos novos tomógrafos

  • Inteligência Artificial Deep Learning Reconstruction que proporciona um diagnóstico mais preciso por meio de imagens com melhor nitidez e com maior segurança para o paciente (menos dose de radiação).
  • Redução de artefatos metálicos e maior preservação do valor de HU de cada pixel, possibilitando um planejamento com maior confiabilidade para o cálculo de dose. HU significa Unidade Hounsfield, que representa a escala de tons cinza criada especialmente para a tomografia computadorizada. Essa escala é formada por um grande espectro de representações de tonalidades entre branco, cinza e o preto. A escala de cinzas é responsável pelo brilho da imagem
  • Único a possuir 80 detectores/80 cortes (podendo chegar a 160 cortes) com inteligência artificial e Dual Energy Detector PureVision com espessura de 0,5 mm isotrópico.
  • Túnel com grande abertura (78 cm), trazendo maior conforto para os pacientes e inclinação de aproximadamente 30 graus.
  • Mesa de alta capacidade 220 kg, maior amplitude vertical (31 cm do solo), maior largura (47 cm) com controle do túnel e console (eixo X e Y).
  • Único que realiza análise vascular avançada instantaneamente após o exame, com remoção automática de estruturas ósseas, stent e cálcio (Sure Subtraction).
  • Remoção de artefatos metálicos (SEMAR), com maior preservação do valor de HU, possibilitando um planejamento com maior confiabilidade.
  • Possibilidade de gerar exames totalmente guiados por inteligência artificial em modo Deep Learning para todas as regiões do corpo – AI Assisted CT AiCE-i.
CT_Lightning_80_front_cover_nologo
O tamanho das mesas é um dos diferenciais dos novos tomógrafos, já que são mais largas, suportando até 220 kg Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Exames específicos

  • Quantificação de gordura corporal, incluindo gordura total, visceral e área de gordura subcutânea.
  • Colonoscopia virtual.
  • Análises de nódulos pulmonares, segmentações pulmonares e hepáticas.
  • Exames vasculares (todas as angiotomografias com definições melhores), com a utilização de Gated cardíaco, melhorando as imagens da aorta torácica e definições de estenoses vasculares. Exames vasculares para planejamentos de procedimentos invasivos (TAVI, endopróteses e stents).
  • Fluoroscopia para biópsias, ablações, embolizações e drenagens.
  • Exames cardíacos com score de cálcio e angiotomografias coronarianas.
  • Análise dos cálculos renais, mono-sodium urato na gota, mapa de iodo para tumores cerebrais, detecção de fraturas agudas de coluna, melhor visualização de lesão renal, perfusão cerebral.
  • Reconstruções ósseas, de coluna, tumorais e vasculares com maior definição anatômica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

medicina Hospital Santa Rita de Cássia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados