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Hospital Santa Rita recebe robô cirúrgico mais moderno do segmento no mundo

A inovação do Da Vinci Xi está nas imagens em 3D HD e visão magnificada, além de possuir quatro braços de longo alcance
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 17:51

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 17:51

Com o robô, a anatomia aparece com alta definição, em cores brilhantes e com profundidade de campo original e magnificação em até 10 vezes.
Com o robô, a anatomia aparece com alta definição, em cores brilhantes e com profundidade de campo original e magnificação em até 10 vezes. Crédito: Divulgação/Hospital Santa Rita
Mais uma vez o Hospital Santa Rita sai na frente. Dentre as inúmeras inovações ao longo dos seus 50 anos, completados no último dia 31, agora é a vez da robótica. Como presente de aniversário, o Hospital recebeu o robô Da Vinci Xi, sistema cirúrgico mais moderno do segmento no mundo.
Com esse presente, o Santa Rita é o primeiro hospital do Espírito Santo a possuir o Da Vinci Xi, que já está montado em um centro cirúrgico exclusivo para procedimentos robóticos e, em breve, entrará em atividade.
A inovação desse robô está nas imagens em 3D HD e visão magnificada, além de o robô possuir quatro braços de longo alcance. A articulação dos instrumentos possui movimentos de rotação e angulação melhores que da própria mão humana e com tecnologias de filtro de tremores e movimentos intuitivos, permitindo ao cirurgião operar com movimentos totalmente precisos e naturais.
O robô Da Vinci Xi é sistema cirúrgico mais moderno do segmento no mundo.
O robô Da Vinci Xi é sistema cirúrgico mais moderno do segmento no mundo. Crédito: Divulgação/Hospital Santa Rita
A cirurgia utilizando uma plataforma robótica, esclarece o médico urologista e também diretor Clínico do Hospital Santa Rita, Alexandre Tironi, torna-se altamente sofisticada, pois permite a execução de cirurgias complexas, utilizando-se de procedimentos minimamente invasivos.
O médico acrescenta que, diferentemente da cirurgia convencional, com o Da Vinci Xi a anatomia aparece com alta definição, em cores brilhantes e com profundidade de campo original e magnificação em até 10 vezes. Para realizar o procedimento, o cirurgião utiliza o controle ergonômico para manipular até quatro braços robóticos e a câmera de alta definição. Além disso, o da Vinci aumenta a eficiência e a segurança da cirurgia.
De acordo com a presidente da Afecc-Hospital Santa Rita, Marilucia Dalla, o novo equipamento chega como presente para o hospital, a equipe médica e os pacientes.
"Essa é uma grande conquista para todos nós e um grande salto tecnológico e assistencial para o Espírito Santo."
Marilucia Dalla - Presidente da Afecc-Hospital Santa Rita
O diretor- geral do Santa Rita, Carlos Clayton Lobato, acrescenta que o Da Vinci Xi será utilizado em todas as cirurgias que as equipes médicas considerarem o uso do robô o mais adequado para o procedimento. Várias equipes cirúrgicas do hospital já estão preparadas; e outras, em processo de treinamento para o uso do robô.
O robô Da Vinci Xi entrará em atividade em breve e já está montado em um centro cirúrgico do Hospital Santa Rita.
O robô Da Vinci Xi entrará em atividade em breve e já está montado em um centro cirúrgico do Hospital Santa Rita. Crédito: Divulgação/Hospital Santa Rita

Benefícios para o paciente

Independentemente da especialidade cirúrgica que utilizar o robô Da Vinci Xi, os benefícios para o paciente são:

Maior satisfação do paciente

      
     
     
     
    
     

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