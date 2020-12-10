Hospital do ES é o primeiro do país a ter microscópio neurocirúrgico

Sistema de visualização robótica permite que o cirurgião dê comandos ao aparelho para que algumas posições sejam memorizadas Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

Depois de ter sido o primeiro hospital do Estado a adquirir o robô Da Vinci Xi, sistema cirúrgico robótico mais moderno do mundo, o Hospital Santa Rita saiu na frente e foi o pioneiro do país a adquirir o microscópio neurocirúrgico Zeiss KINEVO 900, que possui sistema de visualização robótica com todas as tecnologias adicionais disponíveis para esse modelo. A nova ferramenta vai equipar o serviço de neurocirurgia da unidade.

A aquisição equipara o Santa Rita aos mais conceituados centros de neurocirurgia dos Estados Unidos e da Europa. Inclusive, alguns dos grandes centros de referência do mundo ainda não contam com toda a tecnologia que poderemos oferecer aos pacientes, afirma o diretor-geral do hospital, Carlos Clayton Lobato.

O neurocirurgião Tiago Madeira, da equipe de neurocirurgia do Santa Rita, acrescenta que muito mais que um novo modelo de microscópio, o Zeiss KINEVO 900 representa uma verdadeira tecnologia disruptiva em termos da visualização microcirúrgica das estruturas do cérebro.

Ainda segundo o médico, em intervenções no cérebro, pequenos detalhes podem fazer a diferença entre um resultado excepcional e a uma sequela neurológica definitiva. O sistema traz a segurança que o neurocirurgião necessita para reduzir significativamente o risco de complicações decorrentes das intervenções neurocirúrgicas.

VISUALIZAÇÃO ROBÓTICA

O sistema de visualização robótica desse equipamento permite que o cirurgião dê comandos ao aparelho para que determinadas posições sejam memorizadas pelo sistema. Isso permite que, após movimentar o aparelho durante o procedimento, o sistema robótico possibilita o retorno do microscópio para a exata posição memorizada (função memory position).

O aparelho conta, ainda, com comandos que permitem ao cirurgião mirar uma determinada estrutura com um laser e o microscópio mostrar automaticamente o alvo por diferentes ângulos de visão.

Essas funções apresentam uma enorme vantagem em relação ao outros microscópios que usualmente possuem controle de foco e angulação por comando manual, exigindo que o cirurgião tenha de tirar uma das mãos do campo operatório sempre que o foco óptico é perdido e/ou o microscópio precisa ser reposicionado. Em um procedimento neurocirúrgico, essa automação de posição faz uma enorme diferença na dinâmica e duração da cirurgia", explica o neurocirurgião.

O microscópio neurocirúrgico Zeiss KINEVO 900 possui sistema de visualização robótica com todas as tecnologias adicionais disponíveis para esse modelo Crédito: Hospital Santa Rita/Divulgação

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