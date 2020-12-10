Hospital do ES é o primeiro do país a ter microscópio neurocirúrgico

Depois de ter sido o primeiro hospital do Estado a adquirir o robô Da Vinci Xi, sistema cirúrgico robótico mais moderno do mundo, o Hospital Santa Rita saiu na frente e foi o pioneiro do país a adquirir o microscópio neurocirúrgico Zeiss KINEVO 900, que possui sistema de visualização robótica com todas as tecnologias adicionais disponíveis para esse modelo. A nova ferramenta vai equipar o serviço de neurocirurgia da unidade.
A aquisição equipara o Santa Rita aos mais conceituados centros de neurocirurgia dos Estados Unidos e da Europa. Inclusive, alguns dos grandes centros de referência do mundo ainda não contam com toda a tecnologia que poderemos oferecer aos pacientes, afirma o diretor-geral do hospital, Carlos Clayton Lobato.
O neurocirurgião Tiago Madeira, da equipe de neurocirurgia do Santa Rita, acrescenta que muito mais que um novo modelo de microscópio, o Zeiss KINEVO 900 representa uma verdadeira tecnologia disruptiva em termos da visualização microcirúrgica das estruturas do cérebro.
Ainda segundo o médico, em intervenções no cérebro, pequenos detalhes podem fazer a diferença entre um resultado excepcional e a uma sequela neurológica definitiva. O sistema traz a segurança que o neurocirurgião necessita para reduzir significativamente o risco de complicações decorrentes das intervenções neurocirúrgicas.
VISUALIZAÇÃO ROBÓTICA
O sistema de visualização robótica desse equipamento permite que o cirurgião dê comandos ao aparelho para que determinadas posições sejam memorizadas pelo sistema. Isso permite que, após movimentar o aparelho durante o procedimento, o sistema robótico possibilita o retorno do microscópio para a exata posição memorizada (função memory position).
O aparelho conta, ainda, com comandos que permitem ao cirurgião mirar uma determinada estrutura com um laser e o microscópio mostrar automaticamente o alvo por diferentes ângulos de visão.
Essas funções apresentam uma enorme vantagem em relação ao outros microscópios que usualmente possuem controle de foco e angulação por comando manual, exigindo que o cirurgião tenha de tirar uma das mãos do campo operatório sempre que o foco óptico é perdido e/ou o microscópio precisa ser reposicionado. Em um procedimento neurocirúrgico, essa automação de posição faz uma enorme diferença na dinâmica e duração da cirurgia", explica o neurocirurgião.
MAIS TECNOLOGIAS DO MICROSCÓPIO
QEVO
O Zeiss KINEVO 900 permite operar com visualização tridimensional (visão exoscópica). Nesse modo de visualização, o cirurgião coloca óculos especiais que possibilitam visualizar as estruturas em uma ampla tela 3D, com enorme anatômico das estruturas, garantindo maior segurança nas manobras cirúrgicas, informa o neurocirurgião Alexandre Ottoni, integrante da equipe do Hospital Santa Rita de Cássia.
Sistema fundamental em cirurgia para ressecção de tumores cerebrais. Frequentemente, informa Alexandre Ottoni, tumores infiltram o tecido cerebral, sendo, não raramente impossível, fazer uma distinção precisa entre o que é tumor e o que é o tecido cerebral normal. Com o recurso BLUE 400, explica o médico, uma substância é injetada em uma veia do paciente e as células tumorais captam essa substância, mas o tecido cerebral normal não, permitindo uma perfeita distinção dos limites do tumor.
Esse outro recurso do Zeiss KINEVO 900 é utilizado para cirurgias neurovasculares, como no tratamento microcirúrgico dos aneurismas cerebrais. De acordo com os neurocirurgiões, uma substância que contrasta os vasos é injetada em uma veia do paciente e o sistema Infravermelho do Zeiss KINEVO 900 é capaz de mapear esses vasos. Quando clipamos um aneurisma cerebral, um dos principais riscos é a inclusão inadvertida no clipe de vasos sanguíneos que irrigam o cérebro. O sistema Infravermelho 800 permite que façamos uma inspeção vascular após a clipagem, garantindo que nenhuma artéria do cérebro foi fechada inadvertidamente. Caso o problema seja detectado, o clipe pode ser reposicionado, evitando sequelas neurológicas, informa o neurocirurgião Tiago Madeira.
Outro dispositivo importante do microscópio é o QEVO, acoplado ao sistema Zeiss KINEVO 900, que permite uma micro inspeção endoscópica. Muitas vezes precisamos visualizar estruturas que o ângulo de visão do microscópio não atinge. O QEVO permite ao cirurgião uma ampla visão em 100 graus de detalhes anatômicos, cuja visualização seria impossível sem este instrumento. O QEVO traz segurança adicional tanto para neurocirurgias vasculares quanto para as ressecções de tumores, cirurgias de coluna, dentre outras, acrescenta o neurocirurgião Alexandre Ottoni.