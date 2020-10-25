Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Robôs invadem as salas de cirurgia para salvar vidas
Claudio Borges

Artigo de Opinião

Medicina

Robôs invadem as salas de cirurgia para salvar vidas

Robótica é ferramenta para um tratamento mais eficiente, mantendo a saúde e o bem-estar do paciente acima de tudo. Apesar disso, a indicação clínica precisa permanece fundamental para um bom resultado
Claudio Borges

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 10:00

Publicado em 

25 out 2020 às 10:00
Meridional - Robótica: capixabas podem fazer cirurgias com mais segurança, menos dor e rápida recuperação
Meridional - Robótica: capixabas podem fazer cirurgias com mais segurança, menos dor e rápida recuperação Crédito: Divulgação/Rede Meridional
De tempos em tempos, a medicina apresenta incríveis saltos de desenvolvimento. Nas décadas de 30 e 40, foram descobertos os antibióticos. Nos anos 50 e 60, o surgimento dos medicamentos imunossupressores trouxeram mais segurança para o transplante de órgãos. No campo da técnica cirúrgica, foram desenvolvidos novos procedimentos de controle de sangramento e cirurgias muito menos invasivas.
Há pouco mais de 30 anos eram realizadas as primeiras laparoscopias, cirurgias por pequenos cortes, acompanhadas por meio de um sistema de câmeras de vídeo. Já em 2000, o mundo foi apresentado à cirurgia robótica, antes apenas imaginada em filmes de ficção científica
No passado, ouvia-se frequentemente o aforismo “grandes cirurgiões, grandes incisões”. Hoje, com a experiência clínica e a tecnologia, já enterramos esse conceito.
A laparoscopia trouxe inúmeros benefícios e se tornou o “padrão-ouro” para cirurgias diversas, entretanto, possui alguns inconvenientes. Dentre eles, dou destaque para a visão bidimensional da anatomia, isto é, sem sensação de profundidade.

Veja Também

8 condições que podem afetar o couro cabeludo e prejudicar os fios

Uma vacina pode matar ou te deixar doente? Entenda se há riscos

Saúde bucal em dia pode prevenir câncer de mama

A cirurgia robótica, entretanto, surgiu quebrando paradigmas com a entrada do sistema robótico “Da Vinci” no mercado. Agora o cirurgião opera os instrumentais sentado confortavelmente num console, de onde tem visão em alta definição e tridimensional. Robôs permitem movimentos muito mais precisos, pois eliminam o tremor natural das mãos humanas. Além disso, proporcionam uma amplitude de movimentos que ultrapassa muito a dos punhos.
Na urologia, por exemplo, a robótica é utilizada principalmente em cirurgias de rim, próstata e bexiga. Essa visão magnificada e tridimensional ajuda o cirurgião a visualizar melhor a anatomia, possibilitando a preservação de estruturas fundamentais para que o paciente se recupere bem e em período mais curto.
A cirurgia robótica possibilita ao paciente um retorno mais rápido às atividades diárias, com menor tempo de hospitalização. Há também menor risco de infecção, menor perda de sangue (resultando em uma menor taxa de transfusão) e redução da dor.
Os robôs são ferramentas para exercermos a medicina com mais eficiência, mantendo a saúde e o bem-estar do paciente acima de tudo. Apesar disso, a indicação clínica precisa permanece fundamental para um bom resultado no tratamento.
O autor é urologista da Rede Meridional e professor da Ufes

Veja Também

"Não tem sentido", diz especialista do ES após Bolsonaro vetar vacina

ES vai poder vacinar 1 milhão de pessoas em um mês, diz secretário

Tópicos Relacionados

espírito santo medicina Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados