'Não tem sentido', diz especialista do ES após Bolsonaro vetar vacina

Avanços na vacina da covid-19 Crédito: Miguel Noronha/Futura Press/Folhapress

Segundo a epidemiologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Ethel Maciel, a decisão do presidente de cancelar a compra da vacina pode ter "consequências bastante importantes na vida de todos nós". "Nenhuma vacina contra a Covid-19 já tem eficácia comprovada e esta é a que está no estágio mais avançado", disse.

"Estamos observando uma contaminação política de uma questão de saúde pública. Não tem sentido colocar qualquer restrição à vacina" Ethel Maciel - Epidemiologista e professora da Ufes

A especialista ainda ressaltou que a vacina não virá pronta da china, uma vez que o acordo entre o Butantan, onde ocorre a produção, e a Sinovac, indústria farmacêutica, é para transferir a tecnologia, o modo de fazer.

CoronaVac está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e produzida em parceria com a empresa chinesa Sinovac Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress

Em entrevista ao jornalista Fábio Botacin durante o CBN Cotidiano desta quarta (21), Ethel explicou que a vacina tão esperada contra a Covid-19 passará pelo mesmo processo que outros imunizantes, úteis ao combate de outras doenças, envolvendo testes e autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"A vacina será feita no Brasil, como acontece com a maioria. É como se passassem a receita de como deve ser feita. Depois, passará pelos mesmos processos das outras vacinas. Será adquirida pelo SUS e distribuída aos Estados. Há um controle de qualidade, temos a segurança", afirmou.

A professora da Ufes destacou que, diferente do que circula, a vacina não partiu do zero, isto é, não começou a ser feita sem qualquer base de estudos neste ano.

"A vacina está sendo produzida para (combater) o Sars-Cov-2, mas já estava em estudo desde 2002, quando descobrimos o primeiro coronavírus no mundo. O que foi feito agora é uma modificação para o novo coronavírus, mas a plataforma já estava pesquisada", assegurou.

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