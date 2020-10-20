Ministro da Saúde confirma compra de vacinas do Butantan, diz Casagrande

O governador Renato Casagrande se reuniu com ministro da Saúde e governadores de outros Estados Crédito: Twitter | @Casagrande_ES

O governador do Estado, Renato Casagrande , comemorou nesta terça-feira (20) a informação de que o ministro da Saúde , Eduardo Pazuello, vai coordenar o plano nacional de imunização contra o novo coronavírus , adquirindo as vacinas fabricadas pelo Instituto Butantan em parceria com o governo de São Paulo.

Casagrande se reuniu com governadores dos Estados e com o Ministério da Saúde na tarde desta terça-feira para tratar sobre a aquisição das vacinas.

"Esta é uma ótima notícia, que levará ao trabalho conjunto para alcançarmos igualmente todos os brasileiros" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Em um vídeo, o chefe do Executivo estadual deu detalhes de que o Butantan poderá produzir 46 milhões de doses de vacina, e que a campanha de vacinação poderá começar a partir de janeiro.

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CBN Vitória na tarde desta segunda-feira (19), o governador havia reforçado que a estratégia adotada pelo Durante entrevista àna tarde desta segunda-feira (19), o governador havia reforçado que a estratégia adotada pelo Espírito Santo é de subordinação ao Ministério da Saúde que, segundo ele, possui campanhas exitosas de vacinação.

"O Butantan pode ter vacina a partir de janeiro ou dezembro. Nosso pedido é que o governo adquira a vacina do Butantan para que nós possamos distribuir as vacinas o mais rápido possível. Nossa estratégia é de estar subordinado ao comando do Ministério da Saúde, que tem uma história de campanhas de vacinação muito exitosas no Brasil. Nosso pleito é que o Ministério compre todas as vacinas disponíveis a partir de janeiro", explicou.

Na entrevista, Renato Casagrande também fez questão de ressaltar que, em um primeiro momento, não haverá vacinas disponíveis para toda a população brasileira e que, por isso, não deve haver uma disputa entre os Estados pelas doses de imunização. Ele garantiu, porém, que o Espírito Santo já está preparado para começar a distribuir a vacina quando ela estiver disponível.