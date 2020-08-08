Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Venezuela condena americanos por suposta ação para derrubar Maduro
20 anos de prisão

Venezuela condena americanos por suposta ação para derrubar Maduro

Os americanos estavam envolvidos na Operação Gideon, uma incursão armada cujo objetivo seria derrubar o ditador Nicolás Maduro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 ago 2020 às 15:20

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 15:20

Nicolás Maduro disse que é um
Americanos foram condenados por suposta ação contra Nicolás Maduro Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Arquivo Agência Brasil
Dois americanos foram condenados a 20 anos de prisão na Venezuela, acusados de terrorismo, conspiração e tráfico ilegal de armas, anunciou na sexta (7) o procurador-geral venezuelano, Tarek William Saab, em uma rede social.
Os americanos estavam envolvidos na Operação Gideon, uma incursão armada - fracassada - cujo objetivo seria derrubar o ditador Nicolás Maduro.
Luke Alexander Denman, 34, e Airan Berry, 41, admitiram ter cometido os crimes, de acordo com Saab. O procurador também divulgou fotos de veículos, armas e documentos de identidade.
Alfonso Medina, advogado dos americanos, disse que sua equipe jurídica não foi autorizada a entrar no tribunal. Os réus não estavam disponíveis para comentar.
Denman e Berry estão entre as dezenas de pessoas detidas por uma incursão armada ao longo da costa norte da Venezuela, com apoio dos EUA e da vizinha Colômbia, que o regime de Maduro disse ter desmantelado em 4 de maio, com saldo de oito mortos.

Veja Também

Partidos de oposição a Maduro anunciam boicote às eleições na Venezuela

O plano, segundo o regime, era a "captura, detenção e remoção" do ditador e a instalação no poder de Juan Guaidó, líder parlamentar da oposição reconhecido como presidente da Venezuela por aproximadamente 50 países, incluindo os EUA.
Washington e Bogotá negaram qualquer participação direta no evento. O gabinete de Guaidó informou que ele sabia da operação desde outubro de 2019, mas não a financiou nem a encomendou.
O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, afirmou que o governo Trump usará "todas as ferramentas" para garantir o retorno dos cidadãos americanos.
Veterano das forças especiais dos EUA, Jordan Goudreau, que dirigia a Silvercorp USA, uma empresa de segurança privada com sede na Flórida, assumiu a responsabilidade pela operação.
Em um vídeo, Denman disse que ele e outros foram contratados pela Silvercorp USA.

Veja Também

Trump minimiza apoio a Guaidó e considera se encontrar com Maduro

Maduro chama Bolsonaro de "coronalouco" e de irresponsável

Trump oferece levantar sanções se Maduro deixar poder

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados