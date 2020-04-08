Vendas de carros na China sofrem queda de 36% em março, mas sugerem recuperação

Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo Crédito: Funtap - stock.adobe.com

A queda, porém, é bem menor do que o tombo de 78% registrado em fevereiro, quando o surto da doença na China estava no auge, ressaltou a associação.

Apenas no primeiro mês de março, as vendas de carros recuaram 50% ante igual período do ano passado. Na última semana do mês, porém, o declínio havia suavizado para 24%, de acordo com a associação.