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Efeitos da pandemia

Vendas de carros na China sofrem queda de 36% em março, mas sugerem recuperação

A queda, porém, é bem menor do que o tombo de 78% registrado em fevereiro, quando o surto da doença na China estava no auge
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 11:26

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 11:26

Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo
Coronavírus tem provocado baixas na economia ao redor do mundo Crédito: Funtap - stock.adobe.com
As vendas de automóveis no setor varejista da China sofreram queda anual de 36% em março, em meio aos efeitos adversos da pandemia de coronavírus, segundo dados preliminares divulgados hoje pela associação de montadoras local.
A queda, porém, é bem menor do que o tombo de 78% registrado em fevereiro, quando o surto da doença na China estava no auge, ressaltou a associação.
Apenas no primeiro mês de março, as vendas de carros recuaram 50% ante igual período do ano passado. Na última semana do mês, porém, o declínio havia suavizado para 24%, de acordo com a associação.
Os governos central e locais da China adotaram medidas de incentivo às vendas de carros, como parte de uma estratégia para conter a desaceleração econômica provocada pelo vírus, mas a associação não prevê uma recuperação no curto prazo, uma vez que deve demorar um pouco para que as iniciativas tenham efeito. 

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