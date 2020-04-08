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Covid-19

Potencial de crescimento de grandes países tem pior queda da história por coronavírus, diz OCDE

O cálculo faz parte do CLI, indicador composto que projeta pontos de virada nos ciclos de negócios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2020 às 11:04

Publicado em 08 de Abril de 2020 às 11:04

Coronavírus tem provocado efeitos na saúde e na economia do mundo
Coronavírus tem provocado efeitos na saúde e na economia do mundo Crédito: Nikolaj Saevich
 Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Japão e outras das principais economias globais tiveram em março a maior queda de suas histórias em seu potencial de crescimento, estimou nesta quarta (8) a OCDE (organização que reúne 36 dos principais países do mundo).
O cálculo faz parte do CLI, indicador composto que projeta pontos de virada nos ciclos de negócios.
Em comparação com março do ano passado, o indicador caiu 1,26% para o Brasil, 0,39% para os EUA, 2,25% para a Alemanha e 0,93% para as sete maiores economia do mundo.
O CLI mostra movimentos de curto prazo em relação a seu potencial de longo prazo, ou seja, uma queda no indicador não é uma medida do grau de contração do PIB, mas uma indicação da força com que os países entraram nessa fase de contração.

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Como medida de comparação, a organização diz que o sinal é mais forte agora do que era na época da crise financeira de 2008.
Segundo a OCDE, a queda revela o "considerável choque econômico causado pela pandemia do Covid-19 e seu impacto imediato na produção, consumo e confiança, após medidas de lockdown".
A organização ressalva que, nos próximos meses, será preciso ponderar a interpretação do CLI (e de indicadores futuros em geral), por dois motivos.

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O primeiro é que há muita incerteza sobre a duração das quarentenas, o que reduz muito a capacidade de o indicador prever movimentos futuros nos ciclos de negócios.
Além disso, o CLI não consegue antecipar o fim da desaceleração, também porque não está clara a severidade e a duração das restrições impostas.
O indicador começará a recuperar sua capacidade de prever quando empresas e consumidores começarem a se adaptar às novas realidades.
Segundo a OCDE, para melhorar a capacidade de previsão será fundamental que os governos comecem a formular e comunicar estratégias de longo prazo, além das medidas imediatas iniciais que eles tiveram que impor.

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