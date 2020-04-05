Coronavírus: casos no mundo passam de 1 milhão com 62.784 mortes, diz OMS

A OMS destaca ainda a chegada do coronavírus nas Ilhas Malvinas, após a confirmação oficial de um caso no território britânico no Atlântico, reivindicado pela Argentina. A entidade manteve o nível de alerta "muito elevado" em nível global para a doença.

O relatório mostra que a Europa é a região com mais novos casos confirmados nas últimas 24 horas, 38.266, com 4.082 novas mortes. Em seguida vem a região das Américas, com 36.171 novos casos e 1.385 mortes, em um momento de avanço dos casos sobretudo nos Estados Unidos, mas também em outras nações da região, entre elas o Brasil.