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Relatório

Coronavírus: casos no mundo passam de 1 milhão com 62.784 mortes, diz OMS

Relatório mostra que a Europa é a região com mais novos casos confirmados nas últimas 24 horas, 38.266, com 4.082 novas mortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 17:32

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 17:32

Coronavírus - Covid19
  Crédito: Thor Deichmann/Pixabay
Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou balanço atualizado neste domingo sobre a disseminação do coronavírus pelo mundo. Segundo a entidade, há 1.113.758 casos confirmados, sendo 82.061 deles registrados nas últimas 24 horas, com 62.784 mortes, sendo que destas 5.798 foram oficializadas no último dia.
A OMS destaca ainda a chegada do coronavírus nas Ilhas Malvinas, após a confirmação oficial de um caso no território britânico no Atlântico, reivindicado pela Argentina. A entidade manteve o nível de alerta "muito elevado" em nível global para a doença.

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O relatório mostra que a Europa é a região com mais novos casos confirmados nas últimas 24 horas, 38.266, com 4.082 novas mortes. Em seguida vem a região das Américas, com 36.171 novos casos e 1.385 mortes, em um momento de avanço dos casos sobretudo nos Estados Unidos, mas também em outras nações da região, entre elas o Brasil.

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