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Usuários relatam instabilidade no Facebook e Instagram

Redes sociais enfrentavam problemas desde o final da manhã desta quinta-feira (28); internautas relataram dificuldades em recursos básicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2019 às 16:12

Publicado em 28 de Novembro de 2019 às 16:12

Facebook apresenta instabilidade nesta quinta-feira, 28 de novembro de 2019 Crédito: Facebook
Instagram e o Facebook apresentaram problemas durante aproximadamente 5 horas nesta quinta-feira (28). Por meio de outras redes sociais, usuários relataram não conseguirem visualizar o feed, assistir aos stories ou fazer carregamentos em ambas as plataformas. A situação, porém, estava mais crítica na primeira delas.
De acordo com o site Downdetector, que reúne reclamações e registra o funcionamento de serviços on-line, as falhas começaram por volta das 10h50 e perduraram até as primeiras horas desta tarde. O levantamento mostra milhares de notificações de erro, reportadas no Brasil, Estados Unidos, América Latina e Europa.
Na conta oficial do Instagram no Twitter, a rede social afirmou que estava ciente das instabilidades que afetaram os aplicativos pertencentes à "família Facebook" e que trabalhava para que o funcionamento voltasse ao normal o mais rápido possível. Cerca de quatro horas depois, outra publicação anunciava a normalização.

PROBLEMAS FREQUENTES

De acordo com o Estadão, as plataformas do Facebook já registraram quatro falhas este ano. A primeira aconteceu em março e deixou tudo fora do ar por quase 24h, por causa de mudanças nas configurações internas dos servidores. A segunda ocorreu em maio, afetando funções básicas. Em julho, a terceira falha durou aproximadamente 12h; e a última, em outubro, afetou o WhatsApp.
Ainda segundo o jornal, especialistas especulam que parte dessas instabilidades tem sido causadas pelo plano de integração entre Instagram, Facebook Messenger e WhatsApp, que foi anunciada no início deste ano por Mark Zuckerberg. A mudança permitiria que usuários do WhatsApp enviassem mensagens para contatos que têm conta somente no Instagram.

PARA TENTAR FAZER FUNCIONAR

Site especializado em tecnologia, o TechTudo informou que os usuários podem tomar algumas atitudes na tentativa de fazer os aplicativos funcionarem. São elas: limpar o cachê, forçar a parada das plataformas, desinstalá-las ou tentar acessar as redes sociais pelo navegador do celular. No entanto, nenhuma delas garante a normalização.

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