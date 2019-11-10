Lojas na web têm preços diferentes para cada cliente. Veja o que fazer

Compras pela internet exigem alguns cuidados para não ser enganado pelos sites Crédito: Pixabay

Se você é daqueles que costumam comprar pela internet, já deve ter notado que um mesmo produto pode apresentar preços diferentes a cada busca que você faz, ainda que a pesquisa seja feita sempre no mesmo site. Às vezes o preço aumenta, em outras diminui. E quando você e um amigo buscam pelo mesmo produto ao mesmo tempo e no mesmo site, mas cada um recebe um preço diferente?

Isso acontece porque diversos estabelecimentos têm como prática o "preço dinâmico" que altera o valor dos produtos de acordo com alguns fatores, entre eles o modelo do aparelho que você utilizou para fazer a busca. As diferenças ocorrem entre celulares e deskotps, mas podem ocorrer até entre smartphones.

"Eles querem ganhar mais. O produto tem um preço x, mas se você consulta via Iphone a loja entende que quem tem iphone tem mais dinheiro, então cobra mais caro. Uma passagem aérea, se você pesquisa várias vezes no dia, aumenta o preço para você pensar que está acabando e aí a pessoa compra achando que se deixar para depois vai pagar um valor muito mais caro", esclarece o especialista em Tecnologia, Gilberto Sudré.

Quando o assunto é passagem aérea, por exemplo, Sudré explica que os preços podem variar a depender até da cidade em que você faz a busca. "Dependendo da região ou do local que você pesquisa, os preços são diferentes. Uma passagem do Rio de Janeiro para Miami, por exemplo, se a pessoas pesquisa de Vitória, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, os preços são diferentes", afirma.

PRÁTICA É ILEGAL

Para especialistas em defesa do consumidor, a variar o preço do produto de acordo com o local de busca é ilegal, assim como a diferenciação por aparelho.

O Código de Defesa do Consumidor proíbe que qualquer fornecedor possa praticar um preço diferente sem justa causa. Para cobrar um preço diferente é preciso ter uma justificativa, alguma despesa a mais que ele tem com relação a isso. Não tendo, isso é ilegal. E a empresa é obrigada a justificar para o consumidor e para os órgãos competentes o motivo do por que ela pratica preços diferentes. Não vejo qualquer razão para cobrar preço diferente se o consumidor acessa por um determinado tipo de celular ou pelo computador Igor Britto - Advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

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