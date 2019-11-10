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Lojas na web têm preços diferentes para cada cliente. Veja o que fazer

Diversos e-commerces têm como prática o "valor dinâmico" que altera o custo dos produtos de acordo com alguns fatores, entre eles o modelo do aparelho celular que a pessoa utiliza para fazer a busca
Barbara Oliveira

Barbara Oliveira

Publicado em 

10 nov 2019 às 07:00

Publicado em 10 de Novembro de 2019 às 07:00

Compras pela internet exigem alguns cuidados para não ser enganado pelos sites Crédito: Pixabay
Se você é daqueles que costumam comprar pela internet, já deve ter notado que um mesmo produto pode apresentar preços diferentes a cada busca que você faz, ainda que a pesquisa seja feita sempre no mesmo site. Às vezes o preço aumenta, em outras diminui. E quando você e um amigo buscam pelo mesmo produto ao mesmo tempo e no mesmo site, mas cada um recebe um preço diferente? 
Isso acontece porque diversos estabelecimentos têm como prática o "preço dinâmico" que altera o valor dos produtos de acordo com alguns fatores, entre eles o modelo do aparelho que você utilizou para fazer a busca.  As diferenças ocorrem entre celulares e deskotps, mas podem ocorrer até entre smartphones.
"Eles querem ganhar mais. O produto tem um preço x, mas se você consulta via Iphone a loja entende que quem tem iphone tem mais dinheiro, então cobra mais caro. Uma passagem aérea, se você pesquisa várias vezes no dia, aumenta o preço para você pensar que está acabando e aí a pessoa compra achando que se deixar para depois vai pagar um valor muito mais caro", esclarece o especialista em Tecnologia, Gilberto Sudré.

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Quando o assunto é passagem aérea, por exemplo, Sudré explica que os preços podem variar a depender até da cidade em que você faz a busca. "Dependendo da região ou do local que você pesquisa, os preços são diferentes. Uma passagem do Rio de Janeiro para Miami, por exemplo, se a pessoas pesquisa de Vitória, do Rio de Janeiro ou de São Paulo, os preços são diferentes", afirma.

PRÁTICA É ILEGAL

Para especialistas em defesa do consumidor, a variar o preço do produto de acordo com o local de busca é ilegal, assim como a diferenciação por aparelho. 
O Código de Defesa do Consumidor proíbe que qualquer fornecedor possa praticar um preço diferente sem justa causa. Para cobrar um preço diferente é preciso ter uma justificativa, alguma despesa a mais que ele tem com relação a isso. Não tendo, isso é ilegal. E a empresa é obrigada a justificar para o consumidor e para os órgãos competentes o motivo do por que ela pratica preços diferentes. Não vejo qualquer razão para cobrar preço diferente se o consumidor acessa por um determinado tipo de celular ou pelo computador
Igor Britto - Advogado do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec)

DICAS PARA SE DAR BEM

01

Use a aba de navegação anônima

Fazer a sua busca pela aba de navegação anônima te ajuda a não deixar rastros no computador. Assim você pode consultar o mesmo produto, no mesmo site, sem que a loja saiba que é você que está pesquisando. Dessa forma a loja te dará o preço real do produto e não um preço maior.

02

Pesquise no computador, no Android e no Iphone

Faça a pesquisa do mesmo produto, no mesmo site, em meios diferentes. Consulte pelo computador, em um celular com Android e em um Iphone, assim você poderá comparar os preços sem ser enganado e escolher a opção mais barata.

03

Esqueça o Wi-Fi

Na hora de pesquisar opte pelo 3G ou 4G, se todos os meios em que você fizer a busca estiverem ligados na mesma rede sem fio, a tendencia é que pelo IP o site entenda que você está no mesmo lugar e que trata-se do mesmo usuário, logo a loja não te fornecerá o preço real do produto.

04

Não esteja logado em sua conta Google

Para quem tem celular com Android é comum estar logado em uma conta Google. Na hora de fazer a pesquisa no computador tem que se certificar que você também não está logado na sua conta Google por lá. Estar logado no Google nos dois locais vai facilitar que o site perceba que você está buscando pelo produto mais de um vez, só que em meios diferentes, e aí tendem a aumentar o preço.

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