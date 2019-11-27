Na internet: Golpe promete distribuição de mil camisas do Flamengo

Mensagem falsa chega por meio de aplicativos de mensagens Crédito: Reprodução

Aproveitando a empolgação da torcida rubro-negra após a conquista de dois títulos durante o último final de semana, um link que circula pela internet promete a distribuição de mil camisas oficiais do Flamengo . Mas, atenção: tudo não passa de um golpe. O objetivo dos autores é descobrir informações pessoais e vulnerabilizar a segurança dos telefones das vítimas.

Na redação de A Gazeta, o golpe chegou por meio de uma mensagem de WhatsApp. Nela, a Adidas, patrocinadora oficial do clube, supostamente faz uma homenagem àqueles torcedores "que provarem ser fieis e apaixonados pelo Mengão". Ao clicar no link falso, um site, de visual bastante amigável, se abre.

Falso site da adidas tem como endereço adidas-br.com/flamengo Crédito: Reprodução

GOLPE EM FORMATO DE QUIZ

Ao clicar em "continuar", a pessoa passa por três perguntas, aparentemente inofensivas, sobre o Flamengo:

Em que ano que o time foi fundado? Qual jogador marcou dois gols na final de 1981? Quem é o atual camisa 10 do time?

Para cada uma delas, há duas opções de respostas. Independentemente da selecionada, o quiz elege a vítima como qualificada para receber a camisa oficial do Flamengo. Antes, porém, é necessário compartilhar, pelo telefone, a falsa promoção com 15 contatos ou grupos do WhatsApp. A entrega do brinde é prometida em até três dias úteis.

OS PERIGOS PARA QUEM CAI

Titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) de Vitória , o delegado Breno Andrade esclarece como esse tipo de golpe funciona. "Por mais que não peçam dados pessoais, como número do cartão de crédito e CPF, só o fato de clicar no link já permite o acesso do criminoso ao dispositivo eletrônico da vítima".

Your browser does not support the audio element. Golpe promete distribuição de mil camisas do Flamengo

Consequentemente, os criminosos podem instalar algum malware, espécie de vírus, e roubar informações. "Com esses arquivos maliciosos, eles podem ver tudo o que você digita e ter acesso aos dados pessoais não pedidos anteriormente. Há inúmeras possibilidades e problemas que podem ser gerados", explicou.

Veja Também Ingressos para Flamengo e Palmeiras no Kleber Andrade estão à venda

Se você já caiu no golpe, há duas orientações, conforme os danos causados. "Sugerimos que a vítima instale um antivírus no dispositivo, desative a internet e faça uma varredura para eliminar os vírus e verificar se algo foi comprometido. Se já tiver havido algum prejuízo, orientamos que registre um boletim de ocorrência também", disse Andrade.

FERRAMENTA IDENTIFICA RISCOS

Está na dúvida se o link é seguro? Indicado pelo próprio delegado, um site do Google pode ajudar. Ao acessá-lo, clique em "relatórios", depois em "navegação segura" e em "status do site". Nesta página, será possível inserir a URL usada no possível golpe e verificar se ela é, ou não, segura. No caso deste golpe, a ferramenta apontou o perigo.

Ferramenta do Google permite a identificação de site não seguros Crédito: Reprodução