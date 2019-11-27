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Na internet: Golpe promete distribuição de mil camisas do Flamengo

Link falso contém três perguntas sobre o time rubro-negro e pede para vítima compartilhar a promoção com 15 contatos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 19:32

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 19:32

Mensagem falsa chega por meio de aplicativos de mensagens Crédito: Reprodução
Aproveitando a empolgação da torcida rubro-negra após a conquista de dois títulos durante o último final de semana, um link que circula pela internet promete a distribuição de mil camisas oficiais do Flamengo. Mas, atenção: tudo não passa de um golpe. O objetivo dos autores é descobrir informações pessoais e vulnerabilizar a segurança dos telefones das vítimas.
Na redação de A Gazeta, o golpe chegou por meio de uma mensagem de WhatsApp. Nela, a Adidas, patrocinadora oficial do clube, supostamente faz uma homenagem àqueles torcedores "que provarem ser fieis e apaixonados pelo Mengão". Ao clicar no link falso, um site, de visual bastante amigável, se abre.
Falso site da adidas tem como endereço adidas-br.com/flamengo Crédito: Reprodução

GOLPE EM FORMATO DE QUIZ

Ao clicar em "continuar", a pessoa passa por três perguntas, aparentemente inofensivas, sobre o Flamengo: 
  1. Em que ano que o time foi fundado?
  2. Qual jogador marcou dois gols na final de 1981?
  3. Quem é o atual camisa 10 do time?
Para cada uma delas, há duas opções de respostas. Independentemente da selecionada, o quiz elege a vítima como qualificada para receber a camisa oficial do Flamengo. Antes, porém, é necessário compartilhar, pelo telefone, a falsa promoção com 15 contatos ou grupos do WhatsApp. A entrega do brinde é prometida em até três dias úteis.

OS PERIGOS PARA QUEM CAI

Titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) de Vitória, o delegado Breno Andrade esclarece como esse tipo de golpe funciona. "Por mais que não peçam dados pessoais, como número do cartão de crédito e CPF, só o fato de clicar no link já permite o acesso do criminoso ao dispositivo eletrônico da vítima".
Golpe promete distribuição de mil camisas do Flamengo
Consequentemente, os criminosos podem instalar algum malware, espécie de vírus, e roubar informações. "Com esses arquivos maliciosos, eles podem ver tudo o que você digita e ter acesso aos dados pessoais não pedidos anteriormente. Há inúmeras possibilidades e problemas que podem ser gerados", explicou.

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Se você já caiu no golpe, há duas orientações, conforme os danos causados. "Sugerimos que a vítima instale um antivírus no dispositivo, desative a internet e faça uma varredura para eliminar os vírus e verificar se algo foi comprometido. Se já tiver havido algum prejuízo, orientamos que registre um boletim de ocorrência também", disse Andrade.

FERRAMENTA IDENTIFICA RISCOS

Está na dúvida se o link é seguro? Indicado pelo próprio delegado, um site do Google pode ajudar. Ao acessá-lo, clique em "relatórios", depois em "navegação segura" e em "status do site". Nesta página, será possível inserir a URL usada no possível golpe e verificar se ela é, ou não, segura. No caso deste golpe, a ferramenta apontou o perigo.
Ferramenta do Google permite a identificação de site não seguros Crédito: Reprodução

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