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Decisão

Ingressos para Flamengo e Palmeiras no Kleber Andrade estão à venda

Duelo é válido pela grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2019 às 14:56

Publicado em 27 de Novembro de 2019 às 14:56

Flamengo e Corinthians disputaram a semifinal do Brasileiro sub-20 no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta
O Flamengo já tem data marcada para voltar ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No próximo domingo (01), às 14h, o time rubro-negro vai enfrentar o Palmeiras pela grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os ingressos já estão à venda para os torcedores que querem prestigiar o evento. As entradas custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), e podem ser adquiridas em pontos físicos e também na internet. Confira a lista ao fim da matéria! 
O Kleber Andrade, que este mês foi uma das sedes do Mundial Sub-17, também recebeu o jogo decisivo do Brasileirão Sub-17. Na ocasião, o Flamengo venceu o Corinthians, por 2 a 1, e sagrou-se campeão. O sub-20 do Fla também já atuou este ano no Klebão. A equipe empatou com o Corinthians em 0 a 0 e garantiu a vaga na decisão. 

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O secretário de esportes Júnior Abreu ficou satisfeito com o novo espetáculo no estádio." Estamos felizes com a confirmação para domingo, dia 1 de dezembro, a final do Brasileiro Sub-20 para o estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. Esse jogo mostra que  nossa praça esportiva está preparada para receber grandes eventos. Não tenho dúvidas que o torcedor capixaba vai participar desse jogo e será um grande espetáculo", declarou o secretário. 
O jogo de ida acontece nesta quinta-feira (28), às 18h30, no Pacaembu, em São Paulo.

Confira a lista dos pontos de venda 

  • Pontos de Venda Credenciados de 27/11 a  30/11 
  • Lojas Ademar Cunha: Campo Grande (Cariacica), Laranjeiras (Serra), Centro (Vila Velha) e Novo México (Vila Velha). Funcionamento de 9h às 18h 
  • Casa do Torcedor: Barro Vermelho (Vitória) das 10h às 22h 
  • Bilheterias do Kleber Andrade: 30/11 e 01/12 de 9h às 15h 
  • Formas de pagamento: Dinheiro, cartões de débito e crédito.
Disposição das torcidas no Estádio Kleber Andrade Crédito: Divulgação

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