Ingressos para Flamengo e Palmeiras no Kleber Andrade estão à venda

Flamengo e Corinthians disputaram a semifinal do Brasileiro sub-20 no Kleber Andrade Crédito: Carlos Alberto Silva/A Gazeta

O Flamengo já tem data marcada para voltar ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. No próximo domingo (01), às 14h, o time rubro-negro vai enfrentar o Palmeiras pela grande final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Os ingressos já estão à venda para os torcedores que querem prestigiar o evento. As entradas custam R$ 30,00 (inteira) e R$ 15,00 (meia), e podem ser adquiridas em pontos físicos e também na internet. Confira a lista ao fim da matéria!

O Kleber Andrade, que este mês foi uma das sedes do Mundial Sub-17, também recebeu o jogo decisivo do Brasileirão Sub-17. Na ocasião, o Flamengo venceu o Corinthians, por 2 a 1, e sagrou-se campeão. O sub-20 do Fla também já atuou este ano no Klebão. A equipe empatou com o Corinthians em 0 a 0 e garantiu a vaga na decisão.

O secretário de esportes Júnior Abreu ficou satisfeito com o novo espetáculo no estádio." Estamos felizes com a confirmação para domingo, dia 1 de dezembro, a final do Brasileiro Sub-20 para o estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. Esse jogo mostra que nossa praça esportiva está preparada para receber grandes eventos. Não tenho dúvidas que o torcedor capixaba vai participar desse jogo e será um grande espetáculo", declarou o secretário.

O jogo de ida acontece nesta quinta-feira (28), às 18h30, no Pacaembu, em São Paulo.

Confira a lista dos pontos de venda

Pontos de Venda Credenciados de 27/11 a 30/11



Lojas Ademar Cunha: Campo Grande (Cariacica), Laranjeiras (Serra), Centro (Vila Velha) e Novo México (Vila Velha). Funcionamento de 9h às 18h

Campo Grande (Cariacica), Laranjeiras (Serra), Centro (Vila Velha) e Novo México (Vila Velha). Funcionamento de 9h às 18h Casa do Torcedor: Barro Vermelho (Vitória) das 10h às 22h

Barro Vermelho (Vitória) das 10h às 22h Bilheterias do Kleber Andrade: 30/11 e 01/12 de 9h às 15h

30/11 e 01/12 de 9h às 15h Formas de pagamento: Dinheiro, cartões de débito e crédito.