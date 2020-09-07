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Rajadas de 216 km/h

Tufão Haishen deixa dezenas de feridos no sudoeste do Japão

1,6 milhão de pessoas foram obrigadas a sair de suas casas e ir para abrigos temporários, e foi recomendada a evacuação de outros 6 milhões de moradores

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 09:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 09:15
Tufão Haishen deixa dezenas de feridos no sudoeste do Japão
Tufão Haishen deixa dezenas de feridos no sudoeste do Japão Crédito: Reprodução/Instagram @iranpressnewsagency
Pelo menos 35 pessoas ficaram feridas na passagem de um tufão na manhã de segunda-feira, 7 (horário local), no sudoeste do Japão. O tufão Haishen, o décimo da temporada, afetou a ilha de Kyushu com ventos com força historicamente sem precedentes.
Segundo fontes oficiais citadas pela rede pública de televisão NHK, 1,6 milhão de pessoas foram obrigadas a sair de suas casas e ir para abrigos temporários, e foi recomendada a evacuação de outros 6 milhões de moradores.
Na madrugada de segunda-feira, os ventos máximos eram de 162 km/h, com rajadas de com rajadas de 216 km/h e pressão de 940 hectopascais.
No pior momento do tufão em Nagasaki, uma das cidades mais importantes da região, foram registrados ventos recorde de 210 km/h. O tufão foi acompanhado por chuvas torrenciais e maré alta.
Os trens-bala de toda a região foram cancelados nesta segunda-feira, assim como 500 voos no domingo e nesta segunda. Cerca de 448.430 residências ficaram sem luz, segundo dados da concessionária, e o abastecimento só deve voltar a funcionar depois que o tufão passar.

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A tempestade se move agora em direção à península coreana. Os ventos fortes já cortaram a energia de quase 5 mil residências no extremo sul da Coreia do Sul, incluindo a ilha turística de Jeju, que registrou mais de 473 mm de chuva desde sábado.
As autoridades evacuaram quase mil pessoas e mais de 300 voos foram cancelados. As entradas nos parques nacionais e em alguns serviços ferroviários nacionais foram suspensas, acrescentou o Ministério da Segurança do país.
Haishen deve se aproximar também da cidade portuária de Chongjin, na Coreia do Norte, na noite desta segunda-feira. O setor agrícola da Coreia do Norte é particularmente vulnerável ao clima severo, e as tempestades e inundações deste verão aumentaram a preocupação com a frágil situação alimentar do país.
O tufão Haishen chega poucos dias após o tufão Maysak atingir a península coreana, deixando pelo menos dois mortos e milhares de pessoas sem energia. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)
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#InternacionalesNC Un fuerte tifón ha dejado un reguero de destrucción en el suroeste de Japón, con un saldo provisional de un fallecido, 4 desaparecidos y 84 heridos, pero ha podido evitarse una tragedia mayor gracias a la alerta previa dada por las autoridades y a la orden de evacuación de hasta 1,6 millones de personas. informa la agencia española EFE. Ya desde hace varios días se venía alertando de que el tifón Haishen, el décimo de la temporada, que se estaba acercando desde el sur a Japón, iba a ser excepcionalmente fuerte y con un radio de impacto muy ancho, por lo que se estaba alertando continuamente a la población. Tocó tierra en la isla de Kyushu cerca de la pasada medianoche, y desde entonces y hasta la mañana del lunes causó estragos en esa región, que incluye ciudades como Nagasaki, Fukuoka o Kumamoto, mientras se dirigía hacia la península coreana. En un principio la trayectoria indicaba el domingo que el tifón daría de lleno en la península coreana, pero en las últimas horas ha comenzado a desviarse y estaba pasando frente a la costa este, con un impacto menor del que inicialmente se preveía. En Japón, según un recuento provisional de víctimas, se han registrado al menos un fallecido, cuatro desaparecidos y cerca de un centenar de heridos, la mayoría con lesiones leves por cristales rotos o caídas. #japòn #tifòn #haishen #efe #asia #destrucciòn #pacìfico - Via @2001online

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