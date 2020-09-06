Corpo é encontrado no Palácio de Kensington, residência de William e Kate

Palácio de Kensington, residência de príncipe William e Kate Middleton Crédito: Reprodução | Internet

Um corpo de uma mulher foi encontrado em lago do Palácio de Kensington, em Londres, residência oficial do Príncipe William e de Kate Middleton, duquesa de Cambridge.

Segundo o tabloide The Sun, a rainha Elizabeth 2ª estava no palácio junto com William, Kate e os netos quando o corpo foi encontrado, no dia 29 de agosto.

A polícia ainda não confirmou a identidade da mulher. Inicialmente, as autoridades informaram que se tratava da artista Endellion Lycett Green, que estava desaparecida. Green, no entanto, foi encontrada com vida esta semana.