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Em Londres

Corpo é encontrado no Palácio de Kensington, residência de William e Kate

Polícia ainda não identificou o corpo, encontrado dentro de um lago na mansão dos duques de Cambridge. Caso está sendo investigado

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 13:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2020 às 13:07
Palácio de Kensington, residência de príncipe William e Kate Middleton
Palácio de Kensington, residência de príncipe William e Kate Middleton Crédito: Reprodução | Internet
Um corpo de uma mulher foi encontrado em lago do Palácio de Kensington, em Londres, residência oficial do Príncipe William e de Kate Middleton, duquesa de Cambridge.
Segundo o tabloide The Sun, a rainha Elizabeth 2ª estava no palácio junto com William, Kate e os netos quando o corpo foi encontrado, no dia 29 de agosto.

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A polícia ainda não confirmou a identidade da mulher. Inicialmente, as autoridades informaram que se tratava da artista Endellion Lycett Green, que estava desaparecida. Green, no entanto, foi encontrada com vida esta semana.
"Minha irmã está viva, bem e segura", disse seu irmão, John Lycett Green. A polícia disse ao tabloide Daily Mail que a morte não é considerada um homicídio, mas que as investigações sobre o caso seguem em andamento.

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