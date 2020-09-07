'Fofoca é uma peste pior que covid', diz papa Francisco

Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano,. Imagem de arquivo. Crédito: Vaticano

"Façamos um esforço para não fofocar". Esse foi o pedido do papa Francisco durante o Angelus, a tradicional oração dominical realizada ao público no Vaticano, neste 6 de setembro. O papa chegou a classificar a fofoca como "uma peste pior do que o coronavírus" e que pode ser usada, inclusive, para "dividir a Igreja católica".

Por favor, irmãos e irmãs, vamos fazer um esforço para não fofocar. Fofoca é uma peste pior do que a covid, disse o papa, na praça São Pedro.

"O diabo é a grande fofoca. Ele sempre está dizendo coisas ruins dos outros porque ele é o mentiroso que quer dividir a Igreja", adicionou.

Não é a primeira vez que o papa se pronuncia contra a fofoca, e já condenou o ódio nas redes sociais e a falta de tempo das famílias para a conversa.