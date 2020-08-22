Papa pede que se pare de instrumentalizar religião para incitar ódio

Imagem do Papa Francisco no Brasil, em 2013 Crédito: ANDRÉ LUIZ MELLO/AGÊNCIA O DIA

O papa Francisco publicou um pedido nas redes sociais neste sábado, 22, para que se deixe de utilizar a religião para "aterrorizar as pessoas". "Peço a todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego", publicou.

"Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas", também aponta a postagem do líder da Igreja Católica. Mais tarde, ele fez outra publicação, na qual diz: "Deus não te ama porque te comportas bem; ele simplesmente te ama e basta. Seu amor é incondicional, não depende de ti."

Deus não precisa ser defendido por ninguém e não quer que o Seu nome seja usado para aterrorizar as pessoas. Peço a todos que parem de instrumentalizar as religiões para incitar ao ódio, à violência, ao extremismo e ao fanatismo cego. #FraternidadeHumana — Papa Francisco (@Pontifex_pt) August 22, 2020

Desde 2019, 22 de agosto é considerado o Dia Internacional em Memória das Vítimas de Atos de Violência baseados em Religião ou Crença, conforme foi estabelecido em Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A escolha da data foi apoiada pelo Brasil e outros sete países (Canadá, Egito, Jordânia, Nigéria, Paquistão, Polônia e Estados Unidos).