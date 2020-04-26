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Coronavírus

Papa Francisco liga para arcebispo de Manaus para saber sobre pandemia

A região de Manaus é a que mais sofre com a pandemia entre todas as cidades da Amazônia, incluindo municípios de nove países. Pontífice enviou benção especial
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2020 às 13:02

Publicado em 26 de Abril de 2020 às 13:02

Papa Francisco realiza celebração diante da imensa praça vazia de São Pedro, no Vaticano, nesta sexta-feira, 27.
Papa Francisco enviou benção especial para a Amazônia Crédito: Vaticano
O papa Francisco telefonou na tarde deste sábado (25) para o arcebispo de Manaus, dom Leonardo Steiner. O sumo pontífice perguntou sobre a situação da cidade e manifestou preocupação com os povos indígenas, tradicionais e pobres diante da pandemia do coronavírus, segundo comunicado da Arquidiocese de Manaus.
Segundo monitoramento diário da Covid-19 feito pela Repam (Rede Eclesiástica Pan-Amazônica), a região de Manaus é a que mais sofre com a pandemia entre todas as cidades da Amazônia, incluindo municípios de nove países, entre os quais Colômbia, Peru, Venezuela, Equador e Bolívia.

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"O arcebispo agradeceu as palavras de conforto e consolo, apresentando ao papa o que a arquidiocese tem feito no cuidado dos irmãos e irmãs que vivem nas nossas ruas, na distribuição de cestas básicas, na atenção às pessoas que sofrem, no atendimento aos migrantes", diz a nota. "Lembrou que, neste sábado, as chuvas trouxeram ainda mais sofrimento às nossas periferias."
"O papa, no final, agradeceu mais uma vez e afirmou que reza por todos nós e que enviava uma bênção especial para a Amazônia", afirmou dom Leonardo, sempre de acordo com o comunicado. "Somos profundamente agradecidos ao papa Francisco pelo seu gesto paterno-eclesial."
Manaus foi a primeira cidade do país com o sistema de saúde colapsado por causa do novo coronavírus. A rede pública está com os leitos de UTI ocupados, e o maior cemitério da cidade passou a enterrar vítimas da Covid-19 em valas comuns, por causa da alta demanda. Ambulâncias do Samu levam até 3h para conseguir uma vaga para pacientes transportados.

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O estado do Amazonas registra a maior incidência do novo coronavírus do país. São 3.635 casos confirmados no estado, com 287 mortos. Os pacientes recuperados somam 1.089 pessoas.
A Amazônia é considerada uma das prioridades do pontificado de Francisco. No ano passado, o Vaticano sediou um sínodo inédito sobre a região, com o objetivo de fortalecer a presença da Igreja Católica entre os povos indígenas e tradicionais.

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