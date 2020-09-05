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Visita

Papa viaja para fora de Roma pela 1ª vez desde o início da pandemia

O padre Enzo Fortunato disse em um comunicado que o papa viajaria para Assis no dia 3 de outubro, um dia antes da festa de São Francisco

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 16:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 16:02
Vídeo com mensagem do papa será projetado no Convento
Papa Francisco visitará no próximo mês a cidade italiana de Assis Crédito: Vatican
Papa Francisco visitará no próximo mês a cidade italiana de Assis, sua primeira viagem fora de Roma desde que a pandemia do coronavírus atingiu o país em fevereiro, e assinará uma nova encíclica, disse um porta-voz da Basílica de Assis neste sábado (5).
A encíclica, que é a forma mais elevada de escrita papal, deve se concentrar em como Francisco acredita que o mundo pós-pandêmico deve ser, e será chamada de "Todos os irmãos".
O padre Enzo Fortunato disse em um comunicado que o papa viajaria para Assis no dia 3 de outubro, um dia antes da festa de São Francisco, que nasceu na pequena cidade montanhosa da Úmbria, no centro da Itália.
"A visita será privada, sem a participação dos fiéis", disse Fortunato.
O Papa Francisco realizou esta semana sua audiência geral semanal em público pela primeira vez em seis meses, enquanto o Vaticano lentamente parece voltar ao normal após o bloqueio prolongado do coronavírus.

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