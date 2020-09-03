Grito dos Excluídos no ES terá mensagem do papa Francisco

Em tempos de pandemia, a 26ª edição do Grito dos Excluídos
, que ocorre em todo o país no dia 7 de setembro, terá um formato diferente este ano na Grande Vitória. Uma das ações planejadas do evento, que tem como tema “Vida em primeiro lugar”, é uma projeção mapeada de diversos gritos no Convento da Penha
.
A exibição de registros de outras edições do Grito e mensagens de lideranças religiosas, como o papa Francisco
e o arcebispo dom Dario Campos, serão feitas pelo sistema "video mapping
", a partir das 19h de domingo, dia 6 de setembro.
A tradicional marcha por direitos, realizada em todas as edições do evento, dará lugar a uma celebração inter-religiosa, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha, a partir das 8h do dia 7 de setembro.
A decisão por não realizar a marcha é para respeitar as regras de não aglomeração na pandemia de Covid-19
. A celebração no Convento não será aberta ao público.
“Nosso grito será por vida, dignidade e justiça para todos os excluídos e incluídos, através de políticas públicas que promovam a vida e a dignidade de todo o cidadão brasileiro", destaca o padre Kelder Brandão
, vigário para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.
O 26º Grito dos Excluídos é uma realização de Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória; Fórum Igrejas e Sociedade em Ação; Comitê Popular de Proteção aos Direitos Humanos no Contexto da Covid-19 e Fórum Capixaba em Defesa da Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores.