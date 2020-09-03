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Leonel Ximenes

Grito dos Excluídos no ES terá mensagem do papa Francisco

Por causa da pandemia, edição deste ano será virtual, com imagens projetadas no Convento da Penha

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

03 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Vídeo com mensagem do papa será projetado no Convento
Vídeo com mensagem do papa será projetado no Convento  às 19h deste domingo Crédito: Vatican
Grito dos Excluídos no ES terá mensagem do papa Francisco
Em tempos de pandemia, a 26ª edição do Grito dos Excluídos, que ocorre em todo o país no dia 7 de setembro, terá um formato diferente este ano na Grande Vitória. Uma das ações planejadas do evento, que tem como tema “Vida em primeiro lugar”, é uma projeção mapeada de diversos gritos no Convento da Penha.
A exibição de registros de outras edições do Grito e mensagens de lideranças religiosas, como o papa Francisco e o arcebispo dom Dario Campos, serão feitas pelo sistema "video mapping", a partir das 19h de domingo, dia 6 de setembro.
A tradicional marcha por direitos, realizada em todas as edições do evento, dará lugar a uma celebração inter-religiosa, com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Convento da Penha, a partir das 8h do dia 7 de setembro.
A decisão por não realizar a marcha é para respeitar as regras de não aglomeração na pandemia de Covid-19. A celebração no Convento não será aberta ao público.

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“Nosso grito será por vida, dignidade e justiça para todos os excluídos e incluídos, através de políticas públicas que promovam a vida e a dignidade de todo o cidadão brasileiro", destaca o padre Kelder Brandão, vigário para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória.
O 26º Grito dos Excluídos é uma realização de Vicariato para Ação Social, Política e Ecumênica da Arquidiocese de Vitória; Fórum Igrejas e Sociedade em Ação; Comitê Popular de Proteção aos Direitos Humanos no Contexto da Covid-19 e Fórum Capixaba em Defesa da Vida das Trabalhadoras e Trabalhadores.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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