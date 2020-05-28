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Solidariedade

'Projeções Afetivas' busca apoio para ir a outras cidades do ES

Depois do sucesso das projeções no Convento da Penha, projeto tem mais duas exibições num prédio da Capital. Organização quer levar mensagem para o resto do Estado e homenagear outros profissionais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2020 às 11:16

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 11:16

Projeções no Convento da Penha homenageando profissionais da saúde
Projeções no Convento da Penha homenageando profissionais da saúde Crédito: Carlos Alberto Silva
Após o sucesso das exibições no Convento da Penha, em Vila Velha, na noite de quarta (27), o projeto "Projeções Afetivas" atravessa a Terceira Ponte e aterriza na Capital capixaba. A sessão de "video mapping" acontece na quinta (28) e sexta (29), a partir das 18h, nas paredes do Edifício Bali, na Reta da Penha. 
Um dos idealizadores da iniciativa, Bruno Dias, da PixxFluxx, adianta que pretende levar as exibições para cidades do interior do Estado. "Temos a ideia de continuar com o projeto e estendê-lo para fora da Grande Vitória. Para isso, precisamos do apoio da iniciativa privada e de órgãos públicos", detalha, afirmando ainda que continuará apostando em temas voltados para a pandemia.
O "Projeções Afetivas", versão Grande Vitória, presta homenagens aos médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, entre outros especialistas, que estão na linha de frente na batalha contra o novo coronavírus, lutando para salvar vidas. "Nosso foco também são outros personagens, como os profissionais que trabalham em serviços essenciais e estão se arriscando para o nosso bem estar, como os motoboys, por exemplo."

MODERNIDADE

As intervenções urbanas consistem em mostrar imagens dos profissionais paramentados, uniformizados e usando máscaras, em meio a fotos estilizadas, sendo projetadas em pontos estratégicos da Grande Vitória, normalmente em paredes de prédios.  As projeções podem ser acompanhadas ao vivo pelas redes sociais e duram até as 21h.

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A ação foi inspirada em uma projeção feita em abril, no Rio de Janeiro, em que o Cristo Redentor "se vestiu de médico". Nele foram projetadas mensagens em vários idiomas entre as bandeiras dos países atingidos pela pandemia.
"Queremos prestar uma homagem aos trabalhadores que estão na linha de frente no combate à pandemia, muitas vezes arriscando a própria vida. Também desejamos conscientizar a população quanto a necessidade do uso de máscaras.", relata Bruno.
"Começamos pelo convento, pois, além de ícone da nossa cultura, o lugar é símbolo de fé e de esperança para o povo capixaba", acredita o designer, pedindo para as pessoas não irem aos locais dos eventos, optando por conferir pelas redes.

Projeções no Convento da Penha homenageiam profissionais da saúde

Bruno chamou a atenção no início da quarentena, em março, quando começou a exibir cenas de filmes, como o clássico "Tempos Modernos", de Charles Chaplin, na fachada de um prédio em Jardim da Penha, Vitória. 
Antes e durante a ação, também pelas redes sociais, uma campanha será feita para estimular as pessoas a postarem fotos com suas famílias usando uma máscara de proteção. As imagens postadas com a hashtag #ProjeçõesAfetivas serão projetadas em tempo real.

PROJEÇÕES AFETIVAS


  • QUINTA (28) E SEXTA (29)
  • ONDE: A partir das 18h, no Edifício Bali, na Reta da Penha, em Vitória
  • COMO ACOMPANHAR:
  • PIxxFluxx: https://www.instagram.com/pixxfluxx_videomapping/
  • Feelin' : https://www.instagram.com/agenciafeelin/
  • Projeções Afetivas: https://www.instagram.com/projecoesafetivas/

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