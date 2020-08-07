Coronavírus: desfile de 7 de Setembro é cancelado no ES

Tropa do 38º Batalhão de Infantaria do Exército, em Vila Velha, local onde haverá cerimônia simbólica Crédito: Ricardo Medeiros

A solenidade de 7 de Setembro, tradicionalmente conhecida pelos desfiles cívico-militares, foi cancelada este ano em razão da pandemia do novo coronavírus e dos protocolos que vêm sendo seguidos no Estado.

Para evitar aglomeração e manter o distanciamento social, a exemplo do que foi decidido em Brasília , ao invés de levar tropas e espectadores às ruas, uma pequena cerimônia com hasteamento das bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e de Vila Velha será realizada no 38º Batalhão de Infantaria do Exército, na Prainha, em Vila Velha , às 9h da manhã do dia da comemoração da Independência do Brasil.

De acordo com o secretário de Estado da Casa Militar, o coronel Aguiar, a decisão do Renato Casagrande é a mais sensata para o momento. "Infelizmente fomos assolados pela pandemia, que não sabemos quando vai terminar, e ela exige distanciamento. O 7 de Setembro causa aglomeração. Um exemplo disso foi o desfile do ano passado, que inclusive foi muito elogiado, na Avenida Beira-Mar, dividida nas frentes marítima, terrestre e aérea, com navio da Marinha e quatro aeronaves do Notaer", iniciou.

"Esse ano nossa previsão até janeiro, era até trazer para o desfile terrestre um veículo blindado de transporte de tropa para abrilhantar ainda mais. Mas algumas medidas precisaram ser tomadas e o governador, em decisão sensata, disse que não teria como ter o desfile cívico. Mas, para não deixar de lado, faremos uma solenidade muito restrita, simbólica, no batalhão de infantaria, em Vila Velha, porque lá temos um pátio muito grande de frente para a baía de Vitória, muito arejado" Coronel Aguiar - Secretário de Estado da Casa Militar

A SOLENIDADE

A solenidade simbólica contará, segundo a autoridade, com o hasteamento das bandeiras do Brasil, do Espírito Santo e do município de Vila Velha. "O governador vai hastear a bandeira verde e amarela, a vice-governadora a do Estado e Max Filho a do município canela-verde. Além deles, estarão presentes apenas os comandantes militares, representados pelo comandante do 38º Batalhão, que é o anfitrião, o comandante da Capitania dos Portos, eu, que sou o secretário chefe da Casa Militar, o comandante da escola de aprendizes de marinheiros, o comandante geral da PM e do Corpo de Bombeiros", informou.