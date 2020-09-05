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Tragédia

Explosão de gás mata ao menos 17 em mesquita de Bangladesh

Segundo o coordenador da unidade de queimados de um hospital em Daca, o número de mortos ainda pode aumentar porque muitos feridos estão em condições críticas

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 15:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 15:38
Caixões das vítimas de explosão em Mesquita em Narayanganj, perto de Dhaka, Bangladesh
Caixões das vítimas de explosão em Mesquita em Narayanganj, perto de Dhaka, Bangladesh Crédito: Reuters/Folhapress
A explosão de um cano de gás perto de uma mesquita em Bangladesh matou ao menos 17 pessoas e feriu mais de 40 na noite desta sexta-feira (4).
De acordo com autoridades citadas pela imprensa local, os fiéis estavam encerrando uma noite de orações na cidade de Narayanganj (a cerca de 30 km da capital, Daca), quando foram atingidos pelas chamas.
Bombeiros suspeitam que a causa da explosão tenha sido um vazamento de gás. As vítimas foram levadas às pressas para um hospital estatal especializado em queimaduras e cirurgia plástica em Daca, a maioria com queimaduras graves.
Ao menos 17 pessoas, incluindo um menino de sete anos, tiveram suas mortes confirmadas. Segundo Samanta Lal Sen, coordenador da unidade de queimados do hospital, o número de mortos ainda pode aumentar porque muitos feridos estão em condições críticas, com queimaduras que variam entre 70% e 80% do corpo.
Os bombeiros disseram que o gás que se acumulou na mesquita depois dos vazamentos provavelmente causou as explosões.
"Suspeitamos que o gás se acumulou dentro da mesquita desde que as janelas foram fechadas. Quando o ar-condicionado foi ligado, devido a faíscas, o gás pode ter explodido", disse Abdullah Al Arefin, um oficial do corpo de bombeiros, acrescentando que todos os seis aparelhos de ar condicionado da mesquita explodiram durante o incidente.
De acordo com o jornal The Dhaka Tribune, as autoridades locais e a empresa responsável pela distribuição de gás formaram duas comissões de investigação para apurar as causas da explosão.
O superintendente da polícia local, Zayedul Alam, visitou as vítimas no hospital e disse que tomará ações caso encontre indícios de negligência durante o inquérito.

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