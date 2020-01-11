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Presidente

Tsai Ing-wen é reeleita em Taiwan com mais de 8 milhões de votos

País teve eleições presidenciais neste sábado

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 17:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 17:09
Tsai Ing-wen é reeleita em Taiwan Crédito: Instagram
A atual presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, vai para um segundo mandato após vencer seu rival nas eleições presidenciais deste sábado (11).
Em uma conferência de imprensa, Tsai disse que o resultado tem um significado especial. Ela disse que a eleição mostra que as pessoas de Taiwan vão gritar sua determinação ainda mais alto quando sua soberania e democracia estiverem ameaçadas.
Quero mais uma vez exortar as autoridades de Pequim a lembrá-las de que paz, paridade, democracia e diálogo são as chaves da interação e do desenvolvimento estável a longo prazo. Essas quatro palavras também são o único caminho para reunir e beneficiar nossos dois povos, disse Tsai.
A Comissão Central de Eleição disse que Tsai teve um recorde de mais de 8 milhões de votos. O candidato do Partido Nacionalista, seu principal rival, Han Kuo-yu, teve 5,5 milhões.
Mais cedo, Han disse que ele não conseguiu vencer, pois seus esforços não foram suficientes.
Eu pedi à presidente Tsai para trabalhar duro nos próximos quatro anos, para que as pessoas de Taiwan possam viver mais felizes, disse Han.
As relações de Taiwan com a China foram um fator decisivo na eleição. Tsai capitalizou em cima dos protestos em Hong Kong, chamando o princípio de "um país, dois sistemas" de Pequim de um fracasso.
Han também criticou esse princípio, mas em sua campanha prometeu melhorar as relações com a China.
Os nacionalistas dizem que a tendência de Tsai de inclinar-se para a independência isolaria o território da comunidade internacional.
Mas isso não repercutiu com uma população preocupada com a crescente influência de Pequim.
Com informações da Agência Brasil

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