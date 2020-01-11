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Afastamento Real

Meghan Markle assina contrato com a Disney e doa cachê para causa beneficente

Segundo a publicação da revista The Time, o acordo é para a dublagem de filmes da empresa e, em troca, a Disney fará doações para entidade beneficente que protege elefantes da caça predatória, a 'Elephants Without Borders'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 16:35

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 16:35

A duquesa de Sussex, a atriz Meghan Markle Crédito: Reprodução/Instagram @meghanmarkle_official
Após anúncio do afastamento de Harry e Meghan Markle do papel de membros seniores da família real britânica, a revista The Time revelou que a duquesa de Sussex teria fechado um contrato com a Disney.
Segundo a publicação, o acordo é para a dublagem de filmes da empresa e, em troca, a Disney fará doações para entidade beneficente que protege elefantes da caça predatória, a "Elephants Without Borders".
As fontes da The Time foram além e afirmaram que contratos como esse foram motivo de conversas tensas entre o casal e a realeza mesmo antes do Natal.
O neto da rainha Elizabeth e a sua mulher anunciaram na quarta-feira (8) que querem "se afastar do papel de membros seniores da família real" britânica e trabalhar para conquistar a própria independência financeira.
Em uma publicação no seu canal oficial no Instagram, o duque e a duquesa de Sussex escreveram que tomaram a decisão após "muitos meses de reflexão e discussões internas".
O texto afirma que os dois planejam dividir o tempo entre o Reino Unido e a América do Norte e que continuarão a honrar seu compromisso com a rainha.
"Esse equilíbrio geográfico vai nos permitir criar nosso filho com apreço pela tradição real em que ele nasceu ao mesmo tempo em que dá à nossa família o espaço para focar esse próximo capítulo."

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