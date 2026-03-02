Home
>
Mundo
>
Trump: "Todos que achávamos que poderiam assumir o poder no Irã morreram"

Trump: "Todos que achávamos que poderiam assumir o poder no Irã morreram"

Trump afirmou também que matou o aiatolá antes que fosse morto pelo regime iraniano. "Eles tentaram duas vezes. Bem, eu o peguei primeiro", disse o americano, em referência a um episódio de 2024.

Vinícius Novais

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:27

U.S. President Donald Trump speaks during a press briefing at the White House
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que todas as lideranças que haviam sido identificadas para assumir o comando do Irã após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, no sábado Crédito: REUTERS/Elizabeth Frantz

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que todas as lideranças que haviam sido identificadas para assumir o comando do Irã após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei, no sábado, 28, morreram em decorrência da ofensiva. "Não será ninguém que pensávamos, porque todos estão mortos. O segundo e o terceiro na linha de sucessão morreram", disse Trump, em entrevista ao jornalista Jonathan Karl, divulgada pelas redes sociais.

Recomendado para você

Morte do líder supremo será um grande abalo para República Islâmica, que vai tentar mostrar que tem um plano para enfrentar situação.

Análise: Irã já se preparava há tempos para possível ataque, mas rumo da guerra é perigoso e imprevisível

O Irã tem realizado ataques contra alvos americanos nos países do Oriente Médio, em retaliação à ofensiva realizada no sábado, em parceria com o Israel, que matou o líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei

Fumaça é vista na vizinhança da Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait

Trump afirmou também que matou o aiatolá antes que fosse morto pelo regime iraniano. "Eles tentaram duas vezes. Bem, eu o peguei primeiro", disse o americano, em referência a um episódio de 2024.

Trump: "Todos que achávamos que poderiam assumir o poder no Irã morreram"

Trump afirmou também que matou o aiatolá antes que fosse morto pelo regime iraniano. "Eles tentaram duas vezes. Bem, eu o peguei primeiro", disse o americano, em referência a um episódio de 2024.

Leia mais

Imagem - Bolsa Família: efeitos positivos vão além da assistência imediata

Bolsa Família: efeitos positivos vão além da assistência imediata

Imagem - Decomposição tardia faz Vitória prorrogar a exumação de vítimas da Covid

Decomposição tardia faz Vitória prorrogar a exumação de vítimas da Covid

Imagem - Os brasileiros e o empreendedorismo de exaustão

Os brasileiros e o empreendedorismo de exaustão

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais