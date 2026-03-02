Conflito

Israel fecha passagens para a Faixa de Gaza depois de ataques ao Irã

Os moradores dizem que estão com medo do abandono e da privação, com Israel fechando todas as passagens para o seu território, que está devastado e conta com mais de 2 milhões de pessoas

Publicado em 2 de março de 2026 às 09:18

Uma parte da região, ao redor da Cidade de Gaza, foi encontrada em situação de fome. "Quando as passagens fecham, tudo é suspenso do mercado," disse Osamda Hanoda, de Khan Younis Crédito: Majid Asgaripour/WANA/Reuters

Palestinos temem que a guerra desencadeada pelos ataques dos EUA e de Israel contra o Irã possa ofuscar a já frágil situação em Gaza, pouco mais de uma semana após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter reunido bilhões de dólares em promessas para a reconstrução do território e tentado avançar um cessar-fogo.

Os moradores dizem que estão com medo do abandono e da privação, com Israel fechando todas as passagens para o seu território, que está devastado e conta com mais de 2 milhões de pessoas, após os ataques do fim de semana. Palestinos contaram à Associated Press que estavam correndo para os mercados, assombrados pelas memórias da escassez dolorosa de alimentos no ano passado, sob meses de bloqueio de Israel.

Uma parte da região, ao redor da Cidade de Gaza, foi encontrada em situação de fome. "Quando as passagens fecham, tudo é suspenso do mercado," disse Osamda Hanoda, de Khan Younis. O instável cessar-fogo entre Israel e Hamas levou a mais ajuda humanitária e outros suprimentos entrando em Gaza, mesmo enquanto a Organização das Nações Unidas e parceiros de ajuda dizem que é necessária uma maior quantidade de tudo, desde suprimentos médicos básicos a combustível.

Agora, os palestinos estão estocando novamente, com relatos de preços subindo acentuadamente para bens básicos como sacos de farinha. "Temos medo de não encontrar leite" e fraldas para as crianças, ou comida e água, disse Hassan Zanoun, que foi deslocado de Rafah. O Cogat, o órgão militar israelense que supervisiona assuntos civis em Gaza, não respondeu a um pedido de comentário no domingo.



Em seu anúncio sobre o fechamento, afirmou que o suprimento de alimentos dentro do território "deve ser suficiente por um período prolongado". Também acrescentou que a rotação de trabalhadores humanitários para dentro e fora de Gaza está adiada. Não foi esclarecido quando alguma passagem poderia ser reaberta. As autoridades israelenses focadas no Irã e cidadãos correram repetidamente para abrigos à medida que as sirenes soavam.

A guerra em Gaza começou com o ataque liderado pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, e foi marcada desde o início pelas restrições a pessoas e suprimentos autorizados a entrar no território. Há um mês, a principal passagem de fronteira de Gaza em Rafah com o mundo exterior - sua única passagem sem ser via Israel - reabriu, permitindo um fluxo pequeno e rigorosamente controlado de tráfego palestino em ambas as direções.

Nenhum carregamento foi permitido. Agora todas as passagens estão fechadas novamente no meio do sagrado mês de jejum muçulmano, o Ramadã, um tempo de privação escolhida, banquetes noturnos e oração. Imagens mostraram palestinos alinhados em longas mesas no meio de escombros bombardeados. Os ataques ao Irã abalaram essa rotina. "Todas as pessoas correram para os mercados, e todos queriam comprar e se esconder," disse Abeer Awwad, que foi deslocada da Cidade de Gaza, conforme a notícia das explosões em Teerã começou a se espalhar.

Sob o cessar-fogo intermediado pelos EUA em 10 de outubro, os combates mais intensos diminuíram, embora o fogo israelense regular continue em Gaza. O Programa Mundial de Alimentos da ONU notou progresso no enclave, mas disse em sua última análise de segurança alimentar na semana passada que a fome permanece. "As famílias relataram uma média de duas refeições por dia em fevereiro de 2026, comparado a uma refeição em julho," disse. "Ainda assim, uma em cada cinco famílias consumiu apenas uma refeição diária."

Voltar o foco da atenção do mundo em Gaza é um desafio para os grupos de ajuda e outros enquanto o Irã busca uma nova liderança e explosões continuam em Teerã, Israel e pelo Oriente Médio. Trump disse que o bombardeio no Irã poderia continuar por uma semana ou mais tempo [posteriormente, falou em quatro semanas], e advertiu Teerã de "Uma força que nunca foi vista antes!" se escalar ataques.

É uma reviravolta dramática do lançamento, por Trump, há menos de duas semanas, de seu novo Conselho da Paz, uma reunião de líderes mundiais que visa acabar com a guerra em Gaza, mas tem ambições de resolver conflitos em outros lugares. Mesmo com esse impulso no momento em Gaza, grandes desafios permanecem para o cessar-fogo. Eles incluem desarmar o Hamas, montar e implantar uma força de estabilização internacional, e conseguir que um comitê palestino recém nomeado destinado a governar Gaza entre no território.

Enquanto o Oriente Médio se volta para outra guerra, alguns palestinos veem um benefício: o exército de Israel está distraído. "A coisa boa é que o som de explosões e demolições agora é raro perto da linha amarela," disse Ahmed Abu Jahl, da Cidade de Gaza, falando sobre a linha que divide Gaza e marca aproximadamente metade do território controlado pelas forças israelenses. "Até os drones, eles ainda estão voando, mas o número deles diminuiu."

