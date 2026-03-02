Demolição de ponte interdita rua a partir desta 2ª feira na Praia da Costa
A Rua Dom Jorge de Menezes, na Praia da Costa, em Vila Velha, será interditada a partir desta segunda-feira (2) para a demolição da ponte sobre o Canal da Costa. A intervenção faz parte das obras de macrodrenagem, tamponamento e implantação do parque linear ao longo do canal, iniciadas em maio de 2025. A demolição foi definida por necessidade de correção do nível da via. A atual estrutura está mais elevada do que o novo traçado previsto no projeto, o que exige a retirada completa da ponte para adequação do alinhamento da pista e integração ao sistema de drenagem em implantação
O prazo de execução é de até 20 dias, dividido em etapas: na primeira semana ocorre a demolição; em seguida, serão instaladas galerias celulares de concreto dentro do canal; por fim, haverá recomposição da base da via, pavimentação e acabamentos para liberação do tráfego. Com a conclusão, a ponte deixará de existir e o trecho passará a operar sobre as galerias de drenagem, ampliando a capacidade de escoamento das águas pluviais e permitindo a continuidade do parque linear.
Durante o bloqueio, motoristas que saem da Praia da Costa pela Rua Maria da Penha Queiroz em direção ao Centro ou à Prainha deverão seguir pelas ruas Castelo Branco ou Henrique Moscoso. Já quem estiver na Rua Dom Jorge de Menezes em direção à Praia da Costa deverá desviar pela Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, acessar a Rua XV de Novembro e, em seguida, a Avenida Gil Veloso.